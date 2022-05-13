Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına sarı saçlarıyla katıldı! - Son Dakika
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Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına sarı saçlarıyla katıldı!

13.05.2022 16:15

Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri bugün yayınlandı. Dizinin dün akşam gerçekleşen galasında babasını yalnız bırakmayan Kemal Yılmaz'ın uzatıp bir parçasını sarıya boyattığı saçları dikkat çekti.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin galası yapıldı. Güçlü bir kadroya sahip olan dizi, bugün tüm bölümleriyle Netflix'te yayınlanmaya başladı. Galaya katılanların arasında en dikkat çeken isimlerden biri de Cem Yılmaz'ın oğlu oldu.

SAÇLARININ BİR KISMINI BOYATTI

Cem Yılmaz'ın 20 ay evli kaldığı oyuncu Ahu Yağtu ile çocuğu Kemal Yılmaz, galada babasını yalnız bırakmadı. 9 yaşındaki Yılmaz'ın babası gibi siyah takım elbisesi giymesinin yanı sıra imajı da oldukça konuşuldu. Yılmaz'ın oğlunun uzattığı saçlarının bir kısmını sarıya boyatması da dikkatlerden kaçmadı.

İşte Kemal Yılmaz'ın son imajı...

Cem Yılmaz'ın oğlu büyüyor! Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına boyalı saçlarıyla katıldı
Cem Yılmaz'ın oğlu büyüyor! Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına boyalı saçlarıyla katıldı
Cem Yılmaz'ın oğlu büyüyor! Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına boyalı saçlarıyla katıldı
Cem Yılmaz'ın oğlu büyüyor! Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına boyalı saçlarıyla katıldı
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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına sarı saçlarıyla katıldı! - Son Dakika


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