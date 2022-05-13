Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri yayına girdi! İkinci sezona yeşil ışık geldi - Son Dakika

Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin galası yapıldı. Güçlü bir kadroya sahip olan dizi, bugün tüm bölümleriyle Netflix'te yayınlanmaya başladı.

"İKİNCİ SEZONU YAPARSAK BAMBAŞLA FİLMLER ÇEKERİZ"

Dizinin ilk bölümünün gösterimi öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Cem Yılmaz, çekim sürecinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Her bölümde başka tür bir film vardı. O türlerden, daha çekmediğimiz bir sürü var. Eğer ikinci sezonu yaparsak bambaşka filmler çekeriz" dedi.

"İZLEYİCİLERİN ARKADAŞ GRUBUYLA HOŞÇA VAKİT GEÇİRMESİNİ İSTİYORUZ"

Yılmaz, eğlenceli bir iş yapmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Yani (izleyicilerin) bu macerayı, bir hafta sonu arkadaş grubuyla izleyip de hoşça vakit geçirmesini istiyoruz. Hepimizin fikri bu. Çekimlere başlamadan 6 ay öncesinde hep üzerine konuşarak vakit geçirdik. Ekibimiz çok sağlam, çok tecrübeli. Dolayısıyla beni de yalnızca oynuyormuşum gibi rahat ettiren bir ekibimiz var. Dolayısıyla hem prodüksiyonda, kamera arkasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum."

ZAFER ALGÖZ: GÜZEL BİR SERÜVENİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Oyuncu Zafer Algöz de projenin önce sinema filmi olarak düşünüldüğünü ifade ederek, "İçindeki hikayelerin bazılarını, budamaya ve atmaya kıyamadığımız için daha geniş bir konsept olsun dedik. Yaklaşık 5,5-6 saatlik hepsi birbirinden bağımsız, farklı hikayelerden oluşan çok güzel bir serüveni başarıyla tamamladığımıza inanıyorum. Hepsi birbirinden çok kıymetli oyuncu arkadaşlarımız var. Zaten izleyenler de görecek ki herkes kendi dışında, başka başka insanlara da hayat verdi" ifadelerini kullandı. Çok eğlenceli ve güzel bir işe imza attıklarını düşündüğünü söyleyen Algöz, yıllar sonra da keyifle izlenecek bir yapım olduğunu dile getirdi.

MERVE DİZDAR: ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Oyuncu Merve Dizdar ise sette çok güzel bir yaz geçirdiğinin altını çizerek, "Öncelikle Cem'e ve sonra tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim, çok mutlu oldum. Yarın bu hissin seyircilere de geçeceğini düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum şimdiden herkese" ifadelerini kullandı.