Cem Yılmaz, yeni bir sektöre daha el atıyor! Artık film müziklerini kendisi yapacak - Son Dakika
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Cem Yılmaz, yeni bir sektöre daha el atıyor! Artık film müziklerini kendisi yapacak

03.06.2022 09:38

Netflix için çekilen Erşan Kuneri dizisinde hem senaryoyu yazan hem başrolü oynayan hem de yönetmenliği yapan Cem Yılmaz, hız kesmeden yeni filmi için hazırlıklara başladı. Sosyal medya hesabından müzik stüdyosundan bir video paylaşımı Yılmaz "Yeni filmin müziklerini de ben yapacağım" açıklamasını yaptı.

Cem Yılmaz'ın Netflix için çektiği Erşan Kuneri dizisi, mayıs ayında izleyiciyle buluştu. Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'la başrolü paylaşan Yılmaz, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Yılmaz, Erşan Kuneri'nin yanı sıra bir de film için çalışmalara başladı.

"YENİ YAPACAĞIM FİLMİN MÜZİKLERİNİ DE YAPACAĞIM"

Müziğe olan ilgisiyle bilinen Cem Yılmaz, evinin stüdyosundan bir video yayınlayarak hem hakkındaki eleştirilere cevap verdi hem de yeni işini duyurdu. Yılmaz, yayınladığı videoda "Tabi bazı eleştiriler geliyor. 'Senaryoyu tek başına yazıyorsun, sen oynuyorsun, bir de filmi yöneteyim sevdası' falan. Bu eleştirileri çok olumlu buluyorum. Şimdi yeni yapacağım filmde müzikleri de ben yapacağım" dedi.

Başarılı komedyen videonun devamında üzerinde çalıştığı müziği de takipçileriyle paylaştı.

YORUMLAR
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