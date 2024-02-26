Cemil İpekçi, Zeki Müren ile olan anısını paylaştı

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Duayen modacı Cemil İpekçi'den nostaljik Zeki Müren paylaşımı geldi. Zeki Müren filmi yüzünden yapımcının ve yasal mirasçıların davalık olduğu bu günlerde ünlü modacı İpekçi sanat güneşi ile olan 49 yıl önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Sanat güneşine olan sevgisini ve saygısını her fırsatta dile getiren ünlü modacı " Yıl 1975. Nişantaşı'nda Çingene adlı butiğimin açılış günü. Nurlarda yatsın sanat güneşimiz açılışımıza gelmişti. Yıllar su gibi aktı gitti. Geriye anılar kaldı " dedi.