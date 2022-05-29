Cengiz Kurtoğlu Konserinde Ortalık Karıştı! Silahlar Konuştu - Son Dakika
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Cengiz Kurtoğlu Konserinde Ortalık Karıştı! Silahlar Konuştu

29.05.2022 14:51
Cengiz Kurtoğlu Konserinde Ortalık Karıştı! Silahlar Konuştu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan 1 kişi ve seken kurşundan 1 çocuk yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde meydana geldi. Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.'yi silahla vurarak yaraladı.

Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E. F. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cengiz Kurtoğlu Konserinde Ortalık Karıştı! Silahlar Konuştu
Cengiz Kurtoğlu Konserinde Ortalık Karıştı! Silahlar Konuştu
Cengiz Kurtoğlu Konserinde Ortalık Karıştı! Silahlar Konuştu

YORUMLAR
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Selim'de kurulan seraya ilk fide dikildi Selim'de kurulan seraya ilk fide dikildi Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Cengiz Kurtoğlu Konserinde Ortalık Karıştı! Silahlar Konuştu - Son Dakika


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