Cesur Kıyafetiyle Olay Yarattı - Son Dakika
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Cesur Kıyafetiyle Olay Yarattı

04.06.2022 16:51
Cesur Kıyafetiyle Olay Yarattı

Ünlü sanatçılar Cengiz Kurtoğlu ve Seren Serengil peş peşe çıktıkları Maslak Yeni Gazino sahnesinde müzik dolu muhteşem bir geceye imza attılar. Serengil, iddialı sahne kostümleriyle geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Sahne öncesinde birlikte basın mensuplarına röportaj veren ikiliden Seren Serengil, "Ben Cengiz Abi'nin sahnesini izleyebilmek kulisine girebilmek için az sıra beklemedim. Bir keresinde kapıdaki güvenliklere babamın adını vererek içeri girme fırsatı buldum ve böylece tanıştık. Onun büyük bir hayranıyım" ifadeleriyle samimi itiraflarda bulundu.

Güzel sanatçının iltifat dolu sözlerine aynı nezaketle karşılık veren Cengiz Kurtoğlu, "İlk defa aynı sahnede buluşuyoruz ve onunla aynı sahnede şarkı söyleyecek olmaktan onur duyuyorum. Çok asil bir ailenin kızı ve kendi de son derece asil bir insan." diyerek Seren Serengil'i yere göğe sığdıramadı.

Röportajın ardından gecenin açılışını yapan usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla Yeni Gazino'yu dolduran müzikseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Büyük ustanın ardından sahnedeki yerini alan Seren Serengil performansına İspanyolca ve İngilizce şarkılarla başlayarak herkesi şaşırttı.

"SAHNEDEN KAZANDIĞIMI KOSTÜMLERİME HARCARIM"

İddialı sahne kostümleriyle dikkat çeken Seren Serengil "İnsanlar bizleri izlemeye geliyorlar ve göze hoş gelen şeyler görmek istiyorlar. Ben bu yüzden sahneden kazandığımın büyük bir bölümünü orkestrama ve kostümlerime harcarım." dedi.

Gecenin son bölümünde birlikte düet yaparak Yeni Gazino'yu dolduran müzikseverlere büyük bir sürpriz yapan Cengiz Kurtoğlu ve Seren Serengil sahneyi alkışlar eşliğinde terk ettiler.

İŞTE SEREN SERENGİL'İN SES GETİREN O FOTOĞRAFLARI

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil kimdir, nereli ve kaç yaşında; Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, 50 yaşındadır.

Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır.

En popüler albümü olan Bu Gecenin Hatırına, yalnızca bir klip ile 170.000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Serengil ve Emrah, Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde birlikte çalıştı.

Serengil'in 3 Nisan 2009'da eşi Musa Aytun'dan Stephanie adlı bir kızı dünyaya geldi; ancak altı aylık doğan bebek dört gün yaşatılabildi ve 7 Nisan'da hayatını kaybetti. Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan Seren Serengil ile Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

Seren Serengil, Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan "Söylemezsen Olmaz" adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.

Cesur Kıyafetiyle Olay Yarattı
Cesur Kıyafetiyle Olay Yarattı
Cesur Kıyafetiyle Olay Yarattı
Cesur Kıyafetiyle Olay Yarattı
Cesur Kıyafetiyle Olay Yarattı
Cesur Kıyafetiyle Olay Yarattı
Cesur Kıyafetiyle Olay Yarattı

YORUMLAR
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Lerzan Mutlu, Seren Serengil'e hakaret davasında hakim karşısına çıktı Lerzan Mutlu, Seren Serengil'e hakaret davasında hakim karşısına çıktı
Kaynak: Snob Magazin

Cengiz Kurtoğlu, Seren Serengil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cesur Kıyafetiyle Olay Yarattı - Son Dakika

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