Cesur sahneleriyle gündem olan "Esas Oğlan" dizisi TikTok\'ta yasaklandı

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22 Kasım'da dijital bir platformda yayınlanacak olan "Esas Oğlan" dizisinin fragmanı geçen günlerde yayınlanmıştı. TikTok ise cinsel içerikli olduğu iddiasıyla fragmanın topluluk kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü ve fragman yayından kaldırıldı.

HADİSE VE SEDA BAKAN'DAN ART ARDA TEPKİLER

TikTok'un söz konusu bu yasağına dizinin başrol oyuncularından Hadise ve Seda Bakan Instagram'da yaptıkları paylaşım ile tepki gösterdi.

"KARİYERİME BAŞLADIĞIMDAN BERİ MÜCADELE VERİYORUM"

Hadise, "Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin 'erotik' bulunarak yasaklanmasından, 'Sıfır Tolerans' klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde 'ahlaksız' oluyor! Şimdi yeni dizimiz 'Esas Oğlan'ın fragmanı TikTok'ta yasaklandı. Gülüyorum çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu? Her türlü videonun paylaşıldığı, çocukların yanlış şekilde kullanıldığı, bedenlerin açılarak para kazanıldığı içerikler serbest ama aşk sahneleri 'ahlaksız' ilan ediliyor. Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor?" ifadelerimi kullandı.

"HEPİMİZ AŞK SAHNELERİNİN ESERİYİZ"

Seda Bakan da "Dizimiz 'Esas Oğlan'ın fragmanı aşk sahneleri yüzünden TikTok'ta yasaklandı. Bu açıklamayı yapmak bile çok üzücü. Çok eğlenceli, samimi, kadınların yaşadıklarını gerçekçi bir dille anlatan romantik komedi türünde bir dizi çektik. Umarım bir gün kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi ahlak bekçiliği ve mahalle baskısına maruz kalmadan hayatlarına devam edebilir. Bu dünyada hepimiz aşk sahnelerinin eseriyiz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.