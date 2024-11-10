Cesur sahneleriyle gündem olan "Esas Oğlan" dizisi TikTok'ta yasaklandı - Son Dakika
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Cesur sahneleriyle gündem olan "Esas Oğlan" dizisi TikTok'ta yasaklandı

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin Seda Bakan ile başrolünü paylaştığı "Esas Oğlan" dizisinin fragmanını TikTok cinsel içerikli bulduğu için platformdan kaldırıp yasakladı. Gelişmeye Hadise ve Seda Bakan art arda açıklamalarla tepki gösterdi.

10.11.2024 14:07
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22 Kasım'da dijital bir platformda yayınlanacak olan "Esas Oğlan" dizisinin fragmanı geçen günlerde yayınlanmıştı. TikTok ise cinsel içerikli olduğu iddiasıyla fragmanın topluluk kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü ve fragman yayından kaldırıldı.

HADİSE VE SEDA BAKAN'DAN ART ARDA TEPKİLER

TikTok'un söz konusu bu yasağına dizinin başrol oyuncularından Hadise ve Seda Bakan Instagram'da yaptıkları paylaşım ile tepki gösterdi.

"KARİYERİME BAŞLADIĞIMDAN BERİ MÜCADELE VERİYORUM"

Hadise, "Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin 'erotik' bulunarak yasaklanmasından, 'Sıfır Tolerans' klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde 'ahlaksız' oluyor! Şimdi yeni dizimiz 'Esas Oğlan'ın fragmanı TikTok'ta yasaklandı. Gülüyorum çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu? Her türlü videonun paylaşıldığı, çocukların yanlış şekilde kullanıldığı, bedenlerin açılarak para kazanıldığı içerikler serbest ama aşk sahneleri 'ahlaksız' ilan ediliyor. Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor?" ifadelerimi kullandı.

"HEPİMİZ AŞK SAHNELERİNİN ESERİYİZ"

Seda Bakan da "Dizimiz 'Esas Oğlan'ın fragmanı aşk sahneleri yüzünden TikTok'ta yasaklandı. Bu açıklamayı yapmak bile çok üzücü. Çok eğlenceli, samimi, kadınların yaşadıklarını gerçekçi bir dille anlatan romantik komedi türünde bir dizi çektik. Umarım bir gün kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi ahlak bekçiliği ve mahalle baskısına maruz kalmadan hayatlarına devam edebilir. Bu dünyada hepimiz aşk sahnelerinin eseriyiz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Cesur sahneleriyle gündem olan "Esas Oğlan" dizisi TikTok\'ta yasaklandı

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Son Dakika Magazin Cesur sahneleriyle gündem olan 'Esas Oğlan' dizisi TikTok'ta yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • caps lock:
    Ülke kaldırmıyor. 70, 80 ve 90 larda kaldırıyordu. Ülke dincilerin eline kaldı ne yazık ki. İmanlı kişiler demiyorum. İmanlı kişiler başkadır. İşinde gücündedir. Onu rahatsız edici içeriklere ya da kişilere kafa çevirir kimsenin özgürlüğünü kısıtlamazlar. Fakat bunlar Dinci ! Ortadoğuyu da yakan bu dincilerdir. Mustafa Kemal bunlarla çok uğraştı. Ömrü yetmedi temizlemeye rahmetle anıyorum. 20 44 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    kaşarlık modası 48 5 Yanıtla
  • Kemsl:
    hadise pavyondan mi gelmiş...kocası ne iş yapardı...bu nasıl aile meşrebi 32 4 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    porno çekin daha iyi 32 2 Yanıtla
  • Behzat null:
    İçeriği bozuk ve ahlaksız. Yerinde bir karar. 28 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    az geldi paralar ellam tok tik tam size göre olmuş 13 0 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    hadisenin gercek yüzü bu filmde çıkmıştı 13 0 Yanıtla
  • Ersin Altiparmak:
    Cesur sahne değil pornografik sahneler diyelim 7 0 Yanıtla
  • MEZARCI BS:
    Rezillik diz boyu 6 0 Yanıtla
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