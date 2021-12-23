Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?

Yargı dizisi, Kanal D ekranlarına fırtına gibi girdi. Kısa sürede reytingleri altüst eden diziyle ilgili önceki gün bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Pınar Deniz'in uluslararası platformdan teklif aldığı ve bu nedenle dizinin final yapacağı öne sürüldü. Ancak Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

KADROSUNDA ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Zeyno Eracar gibi başarılı isimleri buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

PAZAR AKŞAMLARINA DAMGA VURUYOR

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, her hafta izleyicinin nefesini kesen sahnelerle sona eriyor. Pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisi için izleyicileri şoke edecek bir iddia ortaya atılmıştı.

"HAYATININ TEKLİFİ GELDİ" İDDİASI

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle şöhretini ikiye katlayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edilmişti.

İDDİALARLA İLGİLİ KONUŞTU

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada hakkındaki iddialara cevap veren Pınar Deniz, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "İçinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğum Yargı dizisinden ayrılmam söz konusu değildir. Sizlerin sevgisi büyüdükçe, biz hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz."