Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa - Son Dakika
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Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa

07.05.2022 13:49

Selling Sunset dizisinin yıldızı Chrishell Stause, 27 yaşındaki şarkıcı sevgilisi Georgia Claire Flipo ile Batı Hollywood'daki bir mekanda öpüşürken görüntülendi.

40 yaşındaki Chrishell Stause, yeni sevgilisi Georgia Claire Flipo ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Çift, geçtiğimiz günlerde Batı Hollywood'da görüntülendi. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ikili, gittikleri mekanda sarmaş dolaş eğlenirken bir ara öpüşürken kameralara takıldı.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLAN BİRİYLE ZAMAN GEÇİRİYORUM"

Chrishell Stause, yaptığı bir açıklamada sevgilisini anlatırken, "Son zamanlarda benim için çok önemli olan biriyle çok fazla zaman geçiriyorum. Adı G Flip. O son derece yetenekli bir müzisyen. Onların bir videosunda olacaktım. Video kaotik aşk hikayesiyle ilgili. Ben dizilerden geliyorum, oyunculuğu seviyorum ve sahip olduğum işi her zaman yapamıyorum. Fikri duyar duymaz evet dedim, hadi yapalım" şeklinde konuştu.

Oyuncu, Chrishell Stause, şarkıcı kız arkadaşıyla dudak dudağa görüntülendi
Oyuncu, Chrishell Stause, şarkıcı kız arkadaşıyla dudak dudağa görüntülendi
Oyuncu, Chrishell Stause, şarkıcı kız arkadaşıyla dudak dudağa görüntülendi
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Hollywood, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa - Son Dakika


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