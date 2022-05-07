Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa - Son Dakika

40 yaşındaki Chrishell Stause, yeni sevgilisi Georgia Claire Flipo ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Çift, geçtiğimiz günlerde Batı Hollywood'da görüntülendi. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ikili, gittikleri mekanda sarmaş dolaş eğlenirken bir ara öpüşürken kameralara takıldı.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLAN BİRİYLE ZAMAN GEÇİRİYORUM"

Chrishell Stause, yaptığı bir açıklamada sevgilisini anlatırken, "Son zamanlarda benim için çok önemli olan biriyle çok fazla zaman geçiriyorum. Adı G Flip. O son derece yetenekli bir müzisyen. Onların bir videosunda olacaktım. Video kaotik aşk hikayesiyle ilgili. Ben dizilerden geliyorum, oyunculuğu seviyorum ve sahip olduğum işi her zaman yapamıyorum. Fikri duyar duymaz evet dedim, hadi yapalım" şeklinde konuştu.