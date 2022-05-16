Çıkan kavga sebebiyle sahneyi terk eden İrem Derici açıklama yaptı: Çok üzgünüm - Son Dakika
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Çıkan kavga sebebiyle sahneyi terk eden İrem Derici açıklama yaptı: Çok üzgünüm

16.05.2022 01:03

Popüler şarkıcı İrem Derici'nin önceki gün Sultangazi'de verdiği konser esnasında iki grup arasında kavga başladı. Kavganın büyümesi sebebiyle sahneyi terk etmek zorunda kalan Derici, "Çok üzgünüm, en kısa zamanda Sultangazi halkıyla yeniden buluşmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

İrem Derici'nin Sultangazi'de önceki gece gerçekleştirdiği konser sırasında izleyiciler arasında kavga çıktı. Kavga nedeniyle konseri yarıda kesmek zorunda kalan İrem Derici, sosyal medya hesabından açıklama yaparak üzüntülerini ifade etti.

"TEKRAR BİR ARAYA GELMEK İSTİYORUM"

Derici, "Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bir enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı. En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün olanlardan. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması. En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazim ile tekrar bir araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin" dedi.

Konserinde çıkan kavga nedeniyle sahneyi terk etmek zorunda kalan İrem Derici: Tek dileğim kimseye zarar gelmemiş olması
Konserinde çıkan kavga nedeniyle sahneyi terk etmek zorunda kalan İrem Derici: Tek dileğim kimseye zarar gelmemiş olması
Konserinde çıkan kavga nedeniyle sahneyi terk etmek zorunda kalan İrem Derici: Tek dileğim kimseye zarar gelmemiş olması
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Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Çıkan kavga sebebiyle sahneyi terk eden İrem Derici açıklama yaptı: Çok üzgünüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çıkan kavga sebebiyle sahneyi terk eden İrem Derici açıklama yaptı: Çok üzgünüm - Son Dakika
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