Çıkan kavga sebebiyle sahneyi terk eden İrem Derici açıklama yaptı: Çok üzgünüm - Son Dakika

İrem Derici'nin Sultangazi'de önceki gece gerçekleştirdiği konser sırasında izleyiciler arasında kavga çıktı. Kavga nedeniyle konseri yarıda kesmek zorunda kalan İrem Derici, sosyal medya hesabından açıklama yaparak üzüntülerini ifade etti.

"TEKRAR BİR ARAYA GELMEK İSTİYORUM"

Derici, "Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bir enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı. En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün olanlardan. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması. En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazim ile tekrar bir araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin" dedi.