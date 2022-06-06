Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı

06.06.2022 18:13
Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı

Haber spikerliği arasında kimliği bilinmeyen kadınla birlikte olan Ali Kırca, meslek hayatını noktalamak zorunda kalmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Kırca'nın hayli yaşlandığı görüldü.

Türkiye'de bir döneme damga vuran haber spikerleri arasında yer alan Ali Kırca, ATV'de çalıştığı sırada ortaya çıkan 5 dakikalık cinsel ilişki videosu nedeniyle zor günler yaşadı.

KADININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKMADI

Ali Kırca, kasette kimliği gizlenen bir kadınla ilişkiye girerken kayda alındı. Görüntülerde yer alan kadının, "Birlikte çektik, görüntülerde yok ama kamerayı düzelttiğimiz anlar bile oldu. Ev değil orası otel odası. İkimizin de içtiği bir geceydi, ben ondan daha sarhoştum. Görüntülerin tamamı 18 dakika" açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu skandalın ardından Ali Kırca'nın ATV'deki görevi sonlandırıldı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Kırca, kaset olayının üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından bu kez de yeni evini görmeye gittiği apartmanın asansör boşluğuna düşmesi nedeniyle gündeme geldi ve bir süre yeniden sağlığına kavuşmak için tedavi gördü.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir ortalıkla görülmeyen 73 yaşındaki Ali Kırca, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Kırca'nın yeni fotoğrafında bir hayli yaşlandığı ve yıprandığı görüldü.

İşte Ali Kırca'nın son fotoğrafı:

Cinsel ilişki olayı meslek hayatını bitirmişti! Ali Kırca'nın son görüntüsü gündem oldu
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Son Dakika Magazin Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika


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