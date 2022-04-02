Cinsiyet değiştirmişti! ABD'li oyuncu Elliot Page'in son hali şaşırttı - Son Dakika
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Cinsiyet değiştirmişti! ABD'li oyuncu Elliot Page'in son hali şaşırttı

02.04.2022 19:57

Inception, Juno ve X-Men serileriyle tanınan oyuncusu Ellen Page, 2020 yılında cinsiyet değiştirerek Elliot Page adını almıştı. Ünlü oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İşte 35 yaşındaki Elliot Page'in son hali...

LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayan ve cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, mayolu pozuyla uzun süre konuşulmuştu. 35 yaşındaki oyuncusunun yaptığı ilk mayolu paylaşımında belirginleşen karın kasları dikkat çekmişti.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

35 yaşındaki Elliot Page'den yeni paylaşımlar geldi. Son hali sosyal medyada gündem olan Elliot Page'in smokinle verdiği poz 900 binden fazla beğeni aldı.

Cinsiyet değiştiren ABD'li oyuncu Elliot Page'in son görüntüsü şaşırttı

Ünlü oyuncunun Ark adlı animasyon dizisi ile Robodog ve Naya Legend of the Golden Dolphin adlı dizi projeleri üzerinde çalıştığı biliniyor.

Cinsiyet değiştirmişti! ABD'li oyuncu Elliot Page'in son hali şaşırttı
Cinsiyet değiştirmişti! ABD'li oyuncu Elliot Page'in son hali şaşırttı
Cinsiyet değiştirmişti! ABD'li oyuncu Elliot Page'in son hali şaşırttı
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Ellen Page, gençlik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştirmişti! ABD'li oyuncu Elliot Page'in son hali şaşırttı - Son Dakika


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