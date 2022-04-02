Cinsiyet değiştirmişti! ABD'li oyuncu Elliot Page'in son hali şaşırttı - Son Dakika

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LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayan ve cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, mayolu pozuyla uzun süre konuşulmuştu. 35 yaşındaki oyuncusunun yaptığı ilk mayolu paylaşımında belirginleşen karın kasları dikkat çekmişti.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

35 yaşındaki Elliot Page'den yeni paylaşımlar geldi. Son hali sosyal medyada gündem olan Elliot Page'in smokinle verdiği poz 900 binden fazla beğeni aldı.

Ünlü oyuncunun Ark adlı animasyon dizisi ile Robodog ve Naya Legend of the Golden Dolphin adlı dizi projeleri üzerinde çalıştığı biliniyor.