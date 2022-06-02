Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! - Son Dakika
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Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

02.06.2022 14:51
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Inception, Juno ve X-Men serilerinin ünlü oyuncusu Elliot Page, 2020 yılında cinsiyet değiştirmişti. Ünlü oyuncunun kaslı görüntüsü sosyal medyayı salladı. İşte 35 yaşındaki Elliot Page'in son hali...

Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, mayolu pozuyla uzun süre konuşulmuştu.

35 yaşındaki oyuncusunun yaptığı ilk mayolu paylaşımında belirginleşen karın kasları dikkat çekmişti.

Elliot Page'den yeni paylaşımlar geldi. Page'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncunun Ark adlı animasyon dizisi ile Robodog ve Naya Legend of the Golden Dolphin adlı dizi projeleri üzerinde çalıştığı biliniyor.

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Page, Aralık 2020'de "Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum" diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

YENİ POZLARI OLAY OLDU

Cinsiyet değiştirdikten spor yaparak geliştirdiği vücudunu ve özellikle de karın kaslarını sergileyen ünlü oyuncu, Esquire için kamera karşısına geçti.

Elliot Page'in bu pozları 1 milyondan fazla beğeni aldı.

ELLIOT PAGE KİMDİR?

Elliot Page, 21 Şubat 1987'de dünyaya gelmiştir. Elliot Grace Philpotts-Page, Kanadalı oyuncu ve film yapımcısıdır.

Halifax'da dünyaya gelen Page, çocuk yaşlardan itibaren oyunculuğa merak saldı ve Neptune Tiyatro Okuluna bu alanda kendini yetiştirmek için girdi. İlk kez Pit Pony isimli bir televizyon şovunda ekran karşısına çıktı ve bu nedenle Gemini Ödülü'ne aday oldu.

ELLIOT PAGE CİNSİYET Mİ DEĞİŞTİRDİ?

14 Şubat 2014 yılında Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklamıştır. 1 Aralık 2020 tarihinde ise trans olduğunu açıklamış ve yeni isminin Elliot olduğunu ifade etmiştir.

Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! - Son Dakika


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