Çorumlu gençler, Sancak'la coştu - Son Dakika
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Çorumlu gençler, Sancak'la coştu

20.05.2022 18:18
Çorumlu gençler, Sancak'la coştu

Çorum Belediyesi, Kadeş Barış Meydanın da 'Gençlik Konseri' düzenledi.

Çorum Belediyesi, Kadeş Barış Meydanın da 'Gençlik Konseri' düzenledi. Meydanı hınca hınç dolduran gençler, Sancak'ın şarkıları ile coştu.

Çorumlu hayranları ile buluşan Sancak, alanı dolduran gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Soğuk hava ve yağışa rağmen alandan ayrılmayan gençler, konser sonuna kadar büyük bir coşkuyla sanatçıya eşlik etti.

Çorum'a hayran kaldı

Konserde sevilen şarkılarını seslendiren genç sanatçı, Çorum'a ilk kez geldiğini ve karşılaştığı atmosferden çok etkilendiğini belirterek "Çorum'a keşke daha önce gelseymişim" dedi.

Konser sonrası sanatçıya çiçek takdim etmek üzere sahneye gelen Başkan Aşgın, Sancak ve ekibini kutlayarak, gençlere yeni konserlerin müjdesini verdi. Çorum Web TV'den de canlı olarak yayınlanan konser, havai fişek gösterileriyle son buldu. - ÇORUM

Çorumlu gençler, Sancak'la coştu
Çorumlu gençler, Sancak'la coştu
Çorumlu gençler, Sancak'la coştu
Çorumlu gençler, Sancak'la coştu
Çorumlu gençler, Sancak'la coştu
Çorumlu gençler, Sancak'la coştu
Çorumlu gençler, Sancak'la coştu
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Kaynak: İHA

gençlik, Konser, Çorum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çorumlu gençler, Sancak'la coştu - Son Dakika


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