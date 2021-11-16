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Danilo Zanna hakkında şok eden Ece Ece gerçeği! - Son Dakika

Danilo Zanna hakkında şok eden Ece Ece gerçeği!

16.11.2021 15:30
Danilo Zanna hakkında şok eden Ece Ece gerçeği!

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna hakkında şok eden Ece gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

"EVET BOŞANIYORUZ"

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna'nın, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ile çok yakın dost oldukları ortaya çıktı.

Eda Ece ve Danilo Zanna, 2016 yapımı 'Görümce' adlı filmde rol almıştı.

5 yılı aşkın süredir tanışan ve yakın dost olan Ece ve Zanna'nın sık sık bir araya geldikleri de iddia ediliyor.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Prato kentinde aşçı bir ailenin çocuğu olan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982'de tarihinde dünyaya geldi. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, daha sonra 'İtalyan İşi' adında bir programla adını duyurdu.

Danilo Zanna, Derya'nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. Bir Youtube hesabı da bulunan Danilo Zanna, çektiği keyifli videoları paylaşıyor.

Danilo Zanna, 3 sezondur MasterChef Türkiye adlı yarışmada jüri üyeliği yapıyor.

Danilo Zanna hakkında şok eden Ece Ece gerçeği!
Danilo Zanna hakkında şok eden Ece Ece gerçeği!
Danilo Zanna hakkında şok eden Ece Ece gerçeği!
Danilo Zanna hakkında şok eden Ece Ece gerçeği!
Danilo Zanna hakkında şok eden Ece Ece gerçeği!
Danilo Zanna hakkında şok eden Ece Ece gerçeği!

Danilo Zanna, MasterChef, İtalyan, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Danilo Zanna hakkında şok eden Ece Ece gerçeği! - Son Dakika Magazin


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