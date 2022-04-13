Defne Samyeli Tatil Sezonunu Barbados'ta Açtı! Mayolu Poz Gecikmedi - Son Dakika
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Defne Samyeli Tatil Sezonunu Barbados'ta Açtı! Mayolu Poz Gecikmedi

13.04.2022 23:10
Defne Samyeli Tatil Sezonunu Barbados'ta Açtı! Mayolu Poz Gecikmedi

Defne Samyeli, tatile çıktı. Barbados tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Samyeli, plajda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören Barbados adasındaki tatil paylaşımı, kısa sürede gündem olurken Samyeli fit haliyle dikkat çekti.

Samyeli'nin paylaşımı binlerce beğeni alırken "Kim der iki çocuk annesi diye" yorum yapıldı.

Defne Samyeli Tatil Sezonunu Barbados'ta Açtı! Mayolu Poz Gecikmedi

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Defne Samyeli, Barbados, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Defne Samyeli Tatil Sezonunu Barbados'ta Açtı! Mayolu Poz Gecikmedi - Son Dakika


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