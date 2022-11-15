Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafında dikkat çeken detay - Son Dakika
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Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafında dikkat çeken detay

15.11.2022 21:24

Deli Yürek dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Tokuş'un çocukları Alp, Ali ve Ayşe hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

5 Ekim 1998 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan Deli Yürek dizisi, ekranlarda kaldığı tam 4 sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Dizide başrolü Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Türkiye güzeli Zeynep Tokuş da paylaşıyordu.

OYUNCULUĞU BIRAKTI

Deli Yürek'ten sonra bazı projelerde daha boy gösteren Tokuş, son olarak ise oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine başladı. Eskisine göre gözlerden çok uzak bir yaşam süren Tokuş, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Deli Yürek'in Zeynep'i yıllar sonra ortaya çıktı, herkes çocuklarına takıldı

ÇOCUKLARI İLE POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından çocukları Alp, Ali ve Ayşe ile pozunu paylaşan Zeynep Tokuş'a yorum yağdı. Hayranları Tokuş'un çocuklarının çok büyük durduğunu belirterek, "Ne ara büyüttün çocukları, hala çok genç duruyorsun" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşım:

Deli Yürek'in Zeynep'i yıllar sonra ortaya çıktı, herkes çocuklarına takıldı
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Zeynep Tokuş, Deli Yürek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafında dikkat çeken detay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafında dikkat çeken detay - Son Dakika
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