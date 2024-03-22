Bruce Willis'in eşi Emma Heming, 15. evlilik yıldönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Bruce Willis'in eşi Emma Heming, 15. evlilik yıldönümünü kutladı

Bruce Willis\'in eşi Emma Heming, 15. evlilik yıldönümünü kutladı

Bruce Willis'in eşi model Emma Heming, Instagram'da 15. evlilik yıldönümünü tatlı bir fotoğrafla paylaştı. Fotoğrafta, Emma gülümserken, Bruce kendisini öpmek için eğiliyor. Emma, kocasının demansla olan mücadelesine değindi ve birliklerinin güçlü olduğunu vurguladı. Şubat 2023'te Bruce'a ön temporal demans teşhisi kondu.

22.03.2024 15:30  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bruce Willis'in eşi model Emma Heming Instagram'da 15. evlilik yıldönümlerinitatlı bir fotoğrafla paylaştı.

Fotoğrafta, 45 yaşındaki Emma kameraya gülümserken, film yıldızı Bruce kendisini öpmekiçin eğiliyor.

Emma, fotoğrafın altına uzun bir açıklama yazdı ve kocasının demansla olan mücadelesinedeğindi.

"Bugün evlilik yıldönümümüzün 15. yılı! Ve bugün, bir seçim yapabilirim. Keder içinde kıvranabilir ya da onu kutlayabilirim. Buna 'dikkate değer bir bakış' diyorum. Bildiğim birçok şeyin kutlanacak çok şey olduğudur," dedi.

Pulp Fiction yıldızıyla olan ilişkisini anlatırken, Emma, "Birliğimiz ve bağımız muhtemelen daha da güçlü. İki parlak, eğlenceli ve sağlıklı kızımız var. Karşılıklı saygı ve hayranlık üzerine kurulu bir aile birliğimiz var.

"Ve basitçe, evlendiğim adamı seviyor ve tapıyorum. Sahip olduğumuz ve yaratmaya devam ettiğimiz şeyden çok gurur duyuyorum. Dolayısıyla,mutlu kristal yıldönümü!" şeklinde ifade etti.

Yorumlar bölümünde bir hayran, "Mutlu Yıldönümü! Aşkın bir iyileştirici olarak kalmasına izin vermeye devam edin," dileğinde bulundu.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Pozitifliğiniz ve şükranınız ilham verici. Size her ikinize de mutlu yıldönümü," şeklinde yazdı.

Şubat 2023'te, Bruce'un ön temporal demans teşhisi kondu, bu da 60 yaşın altındaki insanlarda en yaygın demans türüdür.

Demans ile mücadele eden oyuncu Bruce Willis'in karısı Emma Heming,15.evlilik yıldönümlerini duygusal bir fotoğrafla paylaşarak kutladı
Demans ile mücadele eden oyuncu Bruce Willis'in karısı Emma Heming,15.evlilik yıldönümlerini duygusal bir fotoğrafla paylaşarak kutladı
Demans ile mücadele eden oyuncu Bruce Willis'in karısı Emma Heming,15.evlilik yıldönümlerini duygusal bir fotoğrafla paylaşarak kutladı
Demans ile mücadele eden oyuncu Bruce Willis'in karısı Emma Heming,15.evlilik yıldönümlerini duygusal bir fotoğrafla paylaşarak kutladı

Bruce Willis, Emma Heming, Demi Moore, Instagram, Ünlüler, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bruce Willis'in eşi Emma Heming, 15. evlilik yıldönümünü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Partneri Machine Gun Kelly ile birbirlerinin kanını içen Megan Fox,
    15:44 Partneri Machine Gun Kelly ile birbirlerinin kanını içen Megan Fox, "satanist ayinlere" " katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

    Megan Fox, partneri Machine Gun Kelly ile yaptıkları kan değişimi ritüelinin zararsız bir kan paktı olduğunu ve şeytani ritüellerle ilgisi olmadığını açıkladı. Fox, Kelly'yi 'ruh eşi' ve 'ikiz ruh' olarak nitelendirirken nişanlı olduklarına dair bir açıklama yapmadı.

  • Christine Quinn'ın kocası ikinci kez gözaltına alındı
    15:17 Christine Quinn'ın kocası ikinci kez gözaltına alındı

    Amerikalı oyuncu Christine Quinn'ın kocası Christian Richard, aile içi şiddet olayıyla ilgili ikinci kez gözaltına alındı. Richard'ın uzaklaştırma emrine uymaması nedeniyle tutuklanması, çiftin yaşadığı sorunların derinliğini ortaya koyuyor. Quinn'in bu durum karşısındaki tepkisi ve gelecekteki adımları merak konusu.

  • Michael Jackson'ın oğlu Blanket, büyükannesini mahkemeye verdi
    14:59 Michael Jackson'ın oğlu Blanket, büyükannesini mahkemeye verdi

    Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson'ın oğlu Blanket, büyükannesi Katherine'ın babasının mirasını kullanmasını durdurmak için mahkemeye başvurdu. Blanket ve büyükannesi, Jackson'ın mirasının vasiyetnamelerini gerçekleştirmek isteyenleri durdurmaya çalışıyordu. Ancak mahkeme, Blanket ve büyükannesinin aleyhine karar verdi ve hukuki meseleyi sona erdirdi.

  • Tuğba Özay, Darülaceze sakinlerine müzik ziyafeti sundu
    14:34 Tuğba Özay, Darülaceze sakinlerine müzik ziyafeti sundu

    Tuğba Özay, orkestrası eşliğinde birçok ünlü sanatçıyla birlikte Darülaceze sakinlerine müzik ziyafeti sundu. Etkinlik, Kartal'da gerçekleşti. Özay, yemeğin ardından yaptığı konuşmada anne ve babaların hayatımızdaki önemini vurgulayarak herkesin güzel günler geçirmesini diledi. Geleneksel Darülaceze iftar yemeği, etkinliğin 11. yılında düzenlendi ve katılımcılara moral ve neşe dolu bir müzik ziyafeti sunuldu. Tuğba Özay günün anısına herkese kırmızı karanfil dağıttı.

  • Gönül Dağı... SELMA İLK İFTAR YEMEĞİNDE TÜM AİLEYİ MİSAFİR EDER!
    14:33 Gönül Dağı... SELMA İLK İFTAR YEMEĞİNDE TÜM AİLEYİ MİSAFİR EDER!

    TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın yüz otuz ikinci bölümü, 23 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekranlara geliyor.

  • Aydan Şener: Empati'nin özel konukları arasında yerini aldı
    14:32 Aydan Şener: Empati'nin özel konukları arasında yerini aldı

    Aydan Şener, tiyatro ve televizyon kariyeriyle tanınan bir oyuncudur. Empati programında yaşanmış gerçek hikayelerle empati kurarken, ailesi, özel hayatı, kedileri ve sanat yaşamı hakkında sohbet etti. Aydan Şener, 1981 Türkiye Güzeli olmasına rağmen güzellik yarışmalarını önemsemediğini ve şöhretin keyfini şimdi yaşadığını belirtti. Ayrıca, sektörde vefa olmadığını söyleyen Şener, evliliğin insan doğasına uygun bir kurum olmadığını ifade etti.

  • 7 yaşındaki Ömür Deva, kaybolan köpeği için Müge Anlı'dan yardım istedi
    13:18 7 yaşındaki Ömür Deva, kaybolan köpeği için Müge Anlı'dan yardım istedi

    İstanbul Sultangazi'de kaybolan 4 yaşındaki Pomerian cinsi köpek 'Leydi', 7 yaşındaki Ömür Deva'nın Müge Anlı'dan yardım istemesiyle bulundu. Müge Anlı ve ekibi, güvenlik kameraları incelenerek köpeğin bir kadın tarafından alındığı tespit edildi. Köpek, ailesine teslim edildi.

  • Ünlü İsimlerin Katıldığı 'Toz' Oyununun 300. Oyunu Kutlandı
    12:33 Ünlü İsimlerin Katıldığı 'Toz' Oyununun 300. Oyunu Kutlandı

    Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor'un yönetmenliğini üstlendiği 'Toz' oyununun 300. oyununa Kenan Doğulu, Beren Saat, Esra Dermancıoğlu, İbrahim Selim ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimler katıldı. Zerrin Tekindor, oyunun ardından paylaştığı fotoğrafta katılımcılara teşekkür etti. Beren Saat ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda tebriklerini iletti.

  • Bir dönemin çocuk yıldızı küçük Osman'ın değişimi büyük oldu
    12:15 Bir dönemin çocuk yıldızı küçük Osman'ın değişimi büyük oldu

    Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde 'Osman' karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi, şimdilerde 18 yaşında bir delikanlı... Aradan geçen zamanda büyüyüp serpilen genç oyuncunun değişimi sosyal medyada da gündem oldu.

  • Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
    11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler

    Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, iftar açmak için gittiği mekanda gelen hesaba "Öyle bir hesap getirdiler ki! Geçirmişler de geçirmişler" diyerek isyan etti.

  • Kanye West'in Eşi Bianca Censori, Oto Galerisinde Göğüslerini Sergiledi
    11:05 Kanye West'in Eşi Bianca Censori, Oto Galerisinde Göğüslerini Sergiledi

    Kanye West'in eşi Bianca Censori, kocasıyla birlikte yeni bir araç almak için gittikleri oto galerisinde şeffaf bir tulum giyerek göğüslerini sergiledi. Bianca'nın cesur kıyafeti, galeri çalışanlarının rahatsızlığını açıkça yansıttı.


15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Herkesin içinde kadına böyle saldırdı Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Herkesin içinde kadına böyle saldırdı
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
13:10 Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 15:51:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bruce Willis'in eşi Emma Heming, 15. evlilik yıldönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement