Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisindeki evli kadına sarkıntılık sahnesine ateş püskürdü: Yuh size yuh, boykot - Son Dakika
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Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisindeki evli kadına sarkıntılık sahnesine ateş püskürdü: Yuh size yuh, boykot

15.04.2023 17:01

Yalı Çapkını'nı severek izleyen ve sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncuları tebrik eden Demet Akalın, dizideki bir sahneye ateş püskürdü. Dizide evli bir kadına sarkıntılık yapılmasına tepki gösteren Akalın, "Saçmalamanın zirvesindesiniz. Evli bir kadına sarkıntılık yuh yuh ki ne tüh size be! Vallahi siz de kalkın yayından tam olsun! Boykot" ifadelerini kullandı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Diziyi yakından takip eden ve sık sık hesaplarından paylaşım yaparak destek olan Demet Akalın, dün akşam yayınlanan bölümdeki bir sahneye sert çıktı.

"SAÇMALAMANIN ZİRVEDESİNİZ"

Eşi Ferit ile yaşadığı sorunlardan dolayı babasının evine dönen Seyran, babasının yanına gelen bir adamın tacizine uğradı. Dizideki sahneyi görünce sinirlerine hakim olamayan şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından peş peşe paylaşım yaparak "Saçmalamanın zirvesindesiniz Yalı Çapkını... Ay kapadım valla bu ne ya! Ulan bir cuma zevkimiz vardı içine s... be! Evli bir kadına sarkıntılık yuh yuh ki ne tüh size be! Vallahi siz de kalkın yayından tam olsun! Boykot" diyerek diziye tepki gösterdi.

YORUMLAR (1)
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Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisindeki evli kadına sarkıntılık sahnesine tepki: Yuh size yuh, boykot Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisindeki evli kadına sarkıntılık sahnesine tepki: Yuh size yuh, boykot

Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Demet Akalın, Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisindeki evli kadına sarkıntılık sahnesine ateş püskürdü: Yuh size yuh, boykot - Son Dakika


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