Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisindeki evli kadına sarkıntılık sahnesine ateş püskürdü: Yuh size yuh, boykot

Seçime 1 ay kala yeni anket! Cumhur İttifakı önde ama dikkat çeken bir detay var

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Diziyi yakından takip eden ve sık sık hesaplarından paylaşım yaparak destek olan Demet Akalın, dün akşam yayınlanan bölümdeki bir sahneye sert çıktı.

"SAÇMALAMANIN ZİRVEDESİNİZ"

Eşi Ferit ile yaşadığı sorunlardan dolayı babasının evine dönen Seyran, babasının yanına gelen bir adamın tacizine uğradı. Dizideki sahneyi görünce sinirlerine hakim olamayan şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından peş peşe paylaşım yaparak "Saçmalamanın zirvesindesiniz Yalı Çapkını... Ay kapadım valla bu ne ya! Ulan bir cuma zevkimiz vardı içine s... be! Evli bir kadına sarkıntılık yuh yuh ki ne tüh size be! Vallahi siz de kalkın yayından tam olsun! Boykot" diyerek diziye tepki gösterdi.