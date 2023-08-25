Demet Akalın'ın kaza geçirdiği olayda Tuğba Ekinci'nin tartışma yaratacak yorumu - Son Dakika

Demet Akalın'ın kaza geçirdiği olayda Tuğba Ekinci'nin tartışma yaratacak yorumu

Son Güncelleme: 25.08.2023 11:34

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın içinde bulunduğu tekne kayalıklara çarparak battı. Kazada ölümden dönen Akalın alnında yaralandı. Tuğba Ekinci ise Akalın'ın şişen alnını görerek 'Teker kadar kafaya ne olacak?' yorumunu yaptı. Akalın'ın Ekinci'ye nasıl cevap vereceği merak ediliyor.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın içinde bulunduğu tekne dün gece kayalıklara çarparak battı. Korkunç kazada ölümden dönen Demet Akalın alnında yaralandı. Sanatçının şişen alnını gören Tuğba Ekinci de "Teker kadar kafaya ne olacak" yorumunu yaptı.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEYECEK YORUM

Gündeme dair yaptığı sivri çıkışlarla sık sık adından söz ettiren Tuğba Ekinci, yayınladığı videoda geçirdiği kazayı anlatarak şişen alnını gösteren Akalın için "Teker kadar kafaya ne olacak?" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Akalın'ın Tuğba Ekinci'ye ne cevap vereceği ise merak edildi.

Tuğba Ekinci'den kaza geçiren Demet Akalın'a kavga çıkaracak yorum: Teker kadar kafaya ne olacak?

DEMET AKALIN KAZADA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Dün akşam konserine gitmek için Yalıkavak'ta tekneye binen Demet Akalın ölümden döndü. Akalın ve arkadaşlarının bulunduğu tekne hızla iskeleye çarparak battı. Tekneden saniyelerle kurtulan Akalın alnından yaralandı.

Tuğba Ekinci'den kaza geçiren Demet Akalın'a kavga çıkaracak yorum: Teker kadar kafaya ne olacak?

1 HAFTA ÖNCE DE DEMET AKALIN'I HEDEF ALMIŞTI

Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde bir çorbacıda sahneye çıktığı iddia edilen Gülden Karaböcek için "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa keşke" Demet Akalın'a tepki göstererek "Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Para kurtarır sanıyor herhalde" demişti. Bununla da yetinmeyen Ekinci, Akalın'ın yıllar önce Akalın'ın "Bekaretimi İbrahim Tatlıses'e verdim" ifadelerinin yer aldığı gazete sayfasını yayınlayarak "Koskoca Gülden Karaböcek hanımla kızının kalbini kırana iyi bakın. Yaşadığım sürece bu ve bunun gibilere pabuç bırakmayacağım yiyorsa tekrar yapsın" demişti.

Tuğba Ekinci'den kaza geçiren Demet Akalın'a kavga çıkaracak yorum: Teker kadar kafaya ne olacak?
Tuğba Ekinci'den kaza geçiren Demet Akalın'a kavga çıkaracak yorum: Teker kadar kafaya ne olacak?

Demet Akalın, Tuğba Ekinci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'ın kaza geçirdiği olayda Tuğba Ekinci'nin tartışma yaratacak yorumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın'ın kaza geçirdiği olayda Tuğba Ekinci'nin tartışma yaratacak yorumu - Son Dakika
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