Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt - Son Dakika
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Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt

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Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı “Yürüyemeyen kadın” yorumuna Demet Akalın’dan yanıt geldi. “Böyle bir şey denir mi?” diyen Akalın, Petekkaya’nın hesabının ele geçirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Hülya Avşar’ın konser öncesinde sahneye yürüdüğü görüntülere Erkan Petekkaya’nın yaptığı yorum, Demet Akalın’ın tepkisini çekti. Akalın, Petekkaya’nın böyle bir söz söylemesine inanamadığını belirterek hesabının ele geçirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Konser öncesi sahneye ilerleyen Hülya Avşar’ın videosuna oyuncu Erkan Petekkaya, “Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor” yorumunu yaptı.

Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt
HÜLYA AVŞAR

“AYAĞI DA AĞRISA BÖYLE BİR ŞEY DENİR Mİ?”

Petekkaya’nın sözlerine karşılık veren Demet Akalın, yıllarca Hülya Avşar’la çalıştığını belirterek sanatçının yürüyüşünü savundu. Akalın, yorumunda şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca Hülya Hanım’la çalışmış biri olarak o yürüyüşü sempatikliğinden gelir artı ayağı da ağrısa böyle bir şey denir mi? Erkan baba kesin hacklendi sataşacak biri değil sanmıyorum.”

Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt
DEMET AKALIN

HESABININ ELE GEÇİRİLMİŞ OLABİLECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Akalın, Petekkaya’nın Avşar’a sataşacak biri olmadığını düşündüğünü ifade ederek yorumun oyuncu tarafından yazıldığına şüpheyle yaklaştı. Ancak Petekkaya’nın hesabının ele geçirildiğine ilişkin verilen içerikte doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt
ERKAN PETEKKAYA
Erkan PetekkayaDemet AkalınHülya AvşarMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • AYHAN TURAN AYHAN TURAN :
    şu hülya dan bir bahsetmezseniz artık... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt - Son Dakika
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