Demet Evgar'ın bebeği göründü! Ünlü oyuncunun karnı burnunda ayna pozları çok konuşulur!.. - Son Dakika
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Demet Evgar'ın bebeği göründü! Ünlü oyuncunun karnı burnunda ayna pozları çok konuşulur!..

19.04.2022 07:51
Demet Evgar'ın bebeği göründü! Ünlü oyuncunun karnı burnunda ayna pozları çok konuşulur!..

Oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz haftalarda işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile sade bir törenle evlenmişti. Hamile olan oyuncunun bir kız çocuğu olacak. Mavi adını vereceği kızını kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu karnını ilk defa bu kadar net gösterdiği ayna pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Demet Evgar, bir ay önce sade bir nikah töreniyle uzun yıllardır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş'la evlendi. 5 aylık hamile olan oyuncu, belirginleşen göbeğiyle ayna karşısında poz verdi.

BELİRGİNLEŞEN GÖBEĞİYLE POZLAR VERDİ

Kız bebek bekleyen ve isim olarak da Mavi koymaya karar veren oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan peş peşe göbeğini göstererek pozlar verdi. Fotoğrafları çekerek oldukça mutlu görünen 5 aylık hamile Evgar'ın karnını da belirginleşti.

İşte bebek heyecanı yaşayan Demet Evgar'ın hamilelik pozları...

5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı
5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı
5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı
5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı
5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı
5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı
Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile arkadaşı Demet Evgar'ın karnını öpücüklere boğdu
Demet Evgar'ın bebeği göründü! Ünlü oyuncunun karnı burnunda ayna pozları çok konuşulur!..
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Demet Evgar, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Evgar'ın bebeği göründü! Ünlü oyuncunun karnı burnunda ayna pozları çok konuşulur!.. - Son Dakika


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