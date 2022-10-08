Demet Özdemir...ABLASIDA ÜNLÜYMÜŞ - Son Dakika
Üye Girişi

Demet Özdemir...ABLASIDA ÜNLÜYMÜŞ

08.10.2022 10:38
Demet Özdemir...ABLASIDA ÜNLÜYMÜŞ

Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir'in ablası olduğunu biliyor muydunuz? Özel hayatıyla da dikkat çeken Özdemir'in ablası da meğer gözümüzün önündeymiş. Abla Derya Özdemir Mustafa Sandal'ın "İsyankar" klibinde oynayan kısa saçlı güzelin ta kendisi.

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki performansıyla tam not alan Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç'la hayatını birleştirmişti. Hem özel hayatı hem de iş hayatıyla magazin dünyasının da yakın takibinde. Zaman zaman ailesiyle de gündeme gelen Demet Özdemir'in ablası da meğer ünlüymüş.

"İSYANKAR" KLİBİNDE ROL ALMIŞ

Demet Özdemir'in kameralardan uzak bir yaşam süren ablası Derya Özdemir'in kim olduğunu duyanlar ise şaşkın. Mustafa Sandal'ın "İsyankar" klibinde rol alan kısa saçlı genç kız, Derya Özdemir'den başkası değil.

Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen şarkının klibinde oynamış

BABASINDAN GİZLİ OYNAMIŞ

Tanınmak için İzmit'te yaşadıkları kasabadan İstanbul'a gelen Derya Özdemir, Mustafa Sandal'ın klibinde babasından gizli oynamış. Durumun ortaya çıkmasından sonra anne ve babası boşanan Derya Özdemir, İstanbul'a geldikten sonra çeşitli markalarda modellik yaptı. Derya Özdemir, Yalçın Kale ile evlendi.

Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen şarkının klibinde oynamış

Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen şarkının klibinde oynamış

Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen şarkının klibinde oynamış

Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen şarkının klibinde oynamış

Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen şarkının klibinde oynamış

YORUMLAR
500
Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş Demet Özdemir Üzen Gelişmeyi Duyurdu Demet Özdemir Üzen Gelişmeyi Duyurdu
Kaynak: Magazinkolik

Mustafa Sandal, Demet Özdemir, Derya Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir...ABLASIDA ÜNLÜYMÜŞ - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
15:59 Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı
15:59 Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi.
15:12 Hastanede yaşlı kadına yapılan işkenceyi ortaya çıkaran çalışandan akılalmaz sözler: İzleyip alay ediyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 17:19:35. #1.12#
SON DAKİKA: Demet Özdemir...ABLASIDA ÜNLÜYMÜŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement