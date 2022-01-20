Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar

Son günlerde Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kıskançlık krizleri yaşandığı iddiası gündemi epey meşgul etmişti. Bu olaylar yaşanırken MF yapım'ın Disney için hazırladığı dizi için Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in adı geçiyor.

DEMET ÖZDEMİR VE KEREM BÜRSİN AYNI PROJEDE

Birsen Altuntaş haberine göre, son olarak Hande Erçel ile Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Kerem Bürsin'in sevgilisi Hande Erçel ile son günlerde aralarında problem olduğu konuşulan Demet Özdemir ile partner oldu. MF yapım'ın Disney için hazırladığı dizi için Kerem Bürsin'in adı geçiyor.