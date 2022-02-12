Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Kısa Süreli Ayrılığının Perde Arkası

Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı.

Sevilen çiftin ayrılık nedenine dair açıklama yapmaktan kaçındı.

İkilinin ayrılığı yalnızca 1 ay sürdü.

Oğuzhan Koç'un sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti hazırladığı ve barıştıkları ortaya çıktı.

KISA SÜRELİ AYRILIĞIN NEDENİ...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Paris tatili sönüşü ilişkisini noktalaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin kısa süreli ayrılık yaşamasına Şükrü Özyıldız'ın neden olduğu iddia edildi.

Şükrü Özyıldız ile Aşk Taktikleri filminde başrollerini paylaşan Demet Özdemir'in partneri ile yakınlığı Oğuzhan Koç'u rahatsız etti.

İddialara göre Oğuzhan Koç, ikilinin ilişkisini kıskandı ve sorunlar yaşamaya başladı. Şükrü Özyıldız'ın Demet Özdemir hakkında söylediği "Onunla çalışmak çok keyifliydi. Umarım tekrar çalışırız" sözleri ise Oğuzhan Koç'un kıskançlığını alevlendirdi. (Takvim)

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, kötü günleri geride bırakarak ilişkilerine bir şans daha verdi.

Demet Özdemir kimdir?

Demet Özdemir kimdir, nereli; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

Oğuzhan Koç kimdir?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.