Demet Özdemir Tatil Sezonunu Bikinili Pozlarla Açtı - Son Dakika
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Demet Özdemir Tatil Sezonunu Bikinili Pozlarla Açtı

02.06.2023 14:05

Adım Farah dizisinin final yapmasının ardından tatil sezonunu açan Demet Özdemir, kız arkadaşıyla birlikte pembe bikinisiyle havuz başında pozlar verdi. Tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, fiziğiyle hayran bıraktı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı Adım Farah dizisinin final yapmasının ardından tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu tatilinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

PEMBE BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, havuz başında pembe bikinisiyle pozlar verdi. Kız arkadaşıyla tatil yapan Özdemir, fotoğraflarını da 15,9 milyon hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda 8 aylık eşi Oğuzhan Koç ile Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Birbirinden bir şey talep etmeyen ikili, arkadaş kalmayı tercih etti. Koç ile kaldığı evden ayrılan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde eski eşinin evine gitmiş ve kalan son eşyalarını almıştı.

YORUMLAR
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Oğuzhan Koç'tan eski eşi Demet Özdemir'le ilgili soruya tepki: Bunları kim sordurtuyor size? Oğuzhan Koç'tan eski eşi Demet Özdemir'le ilgili soruya tepki: Bunları kim sordurtuyor size?

Demet Özdemir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir Tatil Sezonunu Bikinili Pozlarla Açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Özdemir Tatil Sezonunu Bikinili Pozlarla Açtı - Son Dakika
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