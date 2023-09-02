Demet Özdemir Venedik Film Festivali'nde ödül aldı - Son Dakika

Demet Özdemir Venedik Film Festivali'nde ödül aldı

Demet Özdemir Venedik Film Festivali\'nde ödül aldı
Son Güncelleme: 03.09.2023 09:37

Demet Özdemir, Venedik Film Festivali'nde Uluslararası En İyi Oyuncu ödülüne layık görüldü. Ödül törenindeki festival tarzı ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde Demet Özdemir "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Güzel oyuncunun ödül törenindeki festival tarzı ise sosyal medyada tartışma yarattı.

KOMBİNİ ELEŞTİRİ ALDI

Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ilebaşrolü paylaşan Demet Özdemir "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Özdemir'in festival tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Güzel oyuncu, törene kırmızı gül detaylı ve derin yırtmaçlı etekle katıldı. Kombinini siyah ceketle tamamlayan Özdemir'in tarzı bazı kesimler tarafından beğenilse de birçok kişiden eleştiri aldı.

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ETEĞİN FİYATI 184 BİN TL

Ünlü ismin tarzı ile ilgili sosyal medyada "Yakışmamış", "Etek hiç olmamış" gibi eleştirilerin yanı sıra "Melek gibisin", "Parlıyorsun" yorumları yapıldı. Demet Özdemir'in çok konuşulan eteğinin fiyatının 6900 dolar yani yaklaşık 184 bin TL olduğu öğrenildi.

Demet Özdemir'in Venedik Film Festivali kombini beğenilmedi! Derin yırtmaçlı eteğin fiyatı dudak uçuklattı
Demet Özdemir'in Venedik Film Festivali kombini beğenilmedi! Derin yırtmaçlı eteğin fiyatı dudak uçuklattı
Kaynak: Magazinkolik

Venedik Film Festivali, Demet Özdemir, Sinema, Magazin, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir Venedik Film Festivali'nde ödül aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Özdemir Venedik Film Festivali'nde ödül aldı - Son Dakika
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