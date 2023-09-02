Demet Özdemir Venedik Film Festivali\'nde ödül aldı

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde Demet Özdemir "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Güzel oyuncunun ödül törenindeki festival tarzı ise sosyal medyada tartışma yarattı.

KOMBİNİ ELEŞTİRİ ALDI

Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ilebaşrolü paylaşan Demet Özdemir "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Özdemir'in festival tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Güzel oyuncu, törene kırmızı gül detaylı ve derin yırtmaçlı etekle katıldı. Kombinini siyah ceketle tamamlayan Özdemir'in tarzı bazı kesimler tarafından beğenilse de birçok kişiden eleştiri aldı.

ETEĞİN FİYATI 184 BİN TL

Ünlü ismin tarzı ile ilgili sosyal medyada "Yakışmamış", "Etek hiç olmamış" gibi eleştirilerin yanı sıra "Melek gibisin", "Parlıyorsun" yorumları yapıldı. Demet Özdemir'in çok konuşulan eteğinin fiyatının 6900 dolar yani yaklaşık 184 bin TL olduğu öğrenildi.