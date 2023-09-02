Demet Özdemir Venedik Film Festivali\'nde ödül aldı

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde Demet Özdemir "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Güzel oyuncunun ödül törenindeki festival tarzı ise sosyal medyada tartışma yarattı.
Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ilebaşrolü paylaşan Demet Özdemir "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Özdemir'in festival tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Güzel oyuncu, törene kırmızı gül detaylı ve derin yırtmaçlı etekle katıldı. Kombinini siyah ceketle tamamlayan Özdemir'in tarzı bazı kesimler tarafından beğenilse de birçok kişiden eleştiri aldı.
Ünlü ismin tarzı ile ilgili sosyal medyada "Yakışmamış", "Etek hiç olmamış" gibi eleştirilerin yanı sıra "Melek gibisin", "Parlıyorsun" yorumları yapıldı. Demet Özdemir'in çok konuşulan eteğinin fiyatının 6900 dolar yani yaklaşık 184 bin TL olduğu öğrenildi.
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