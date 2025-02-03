Denizli\'de Barış Manço Anma Programı Düzenlendi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin usta isimlerinden Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yılına özel "İyiliğin ve Güzelliğin Sanatçısı Barış Manço" sloganıyla bir anma programı düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan usta sanatçı Barış Manço'nun 26'ncı ölüm yıl dönümünü anmak amacıyla "İyiliğin ve Güzelliğin Sanatçısı Barış Manço" sloganıyla bir programı düzenledi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Full Aksesuar grubunun sahne aldığı programda Barış Manço'nun unutulmaz eserleri seslendirildi. Duygu dolu anların yaşandığı programa ilgi yoğun oldu. Başkan Çavuşoğlu etkinliğin sonunda Full Aksesuar grubuna plaket takdimini gerçekleştirdi.

"Barış Manço herkesi birleştirebilen, kimseyi ötekileştirmeyen bir değer"

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Barış Manço'nun birleştirici bir güç olduğunun altını çizerek yaşadığı dönemde birçok insanın kalbine dokunduğunu belirtti. Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, "Bizlerin bu şehirde herkesin mutlu olduğu, geçmişle geleceğin köprüsünün kurulduğu, yüzleri gülen insanların, sokaklarında mutlu çocukların yaşadığı bir şehir hayalimiz vardı. Bu hayal yolculuğumuzda sanatın ve sanatçının da değerinin bilindiği, geçmişte bu ülkenin yaşamına dokunmuş sanatçılarımızı da anmak bizim için çok önemli. Bu hayal yolculuğumuzda Barış Manço'nun gerçekten çok büyük önemi var. Çünkü Barış Manço bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin, kültürümüzün içerisinde herkesi kabul edebildiği, herkesi birleştirebilen, kimseyi ötekileştirmeyen çok büyük bir değer" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ