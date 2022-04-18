Denizli'de kurulan gönül sofrasına bu defa şiirler dokundu - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel düzenlediği etkinlikler çercevesinde sahne alan şair İbrahim Sadri, yorumladığı şiirlerle gönüllere dokundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların ramazan ayının maneviyatını dolu dolu yaşaması için hazırladığı programlar son hızla devam ediyor. Saat 20.30'dan itibaren birbirinden güzel etkinliklerin sunulduğu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde şair ve şiir yorumcusu İbrahim Sadri sahne aldı. Programa yetkili davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Usta sanatçı İbrahim Sadri yorumladığı birbirinden güzel şiirlerle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Akbulut, gecenin sonunda yorumladığı şiirlerle geceye renk katan İbrahim Sadri'ye teşekkür ederek üzerinde Denizli horozu bulunan bir kaide verdi. - DENİZLİ