Derya Uluğ, KKTC'de sahne aldı ve ev almak istediğini açıkladı - Son Dakika
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Derya Uluğ, KKTC'de sahne aldı ve ev almak istediğini açıkladı

Derya Uluğ, KKTC\'de sahne aldı ve ev almak istediğini açıkladı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, KKTC'de düzenlenen özel bir tanıtım gecesinde performans sergiledi. Organizasyona bir gün önceden gelen Uluğ, Kuzey Kıbrıs'ta ev beğendi ve bir ev almak istediğini dile getirdi. Ayrıca, uzun süredir birlikte olduğu Asil Gök ile evlenme planları yaptığını ve Kıbrıs'ta evleneceğini açıkladı.

05.03.2024 20:20
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KKTC'de özel bir tanıtım gecesinde sahne alan Derya Uluğ, performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Organizasyona bir gün önceden gelen Derya Uluğ, Kuzey Kıbrıs'ta ev beğendi ve bir ev almak istediğini dile getirdi.

Uzun süredir hem iş hem aşk hayatını birlikte sürdürdüğü Asil Gök ile evlenme planları yaptığını belirten ünlü şarkıcı, Kıbrıs'ta evleneceğini açıkladı.

Kaynak: Magazinkolik

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