Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar - Son Dakika
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Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar

28.05.2022 19:57

Isparta'da gerçekleşmesi planlanan Melek Mosso konserinin "ahlaki" gerekçelerle iptal edilmesinden sonra aynı festivalde sahneye çıkacak olan Derya Uluğ ve Funda Arar, bu etkinlikte sahneye çıkmama kararı aldı.

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacağı konseri, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "ahlaksızlığa özendirdiği" iddiasıyla gelen tepkiler sonucu iptal edilmişti. Konserin iptal olması sonrası pek çok ünlü isim tepkilerini dile getirirken, Mosso'nun yerine ise Seda Sayan ile anlaşıldı.

FUNDA ARAR VE DERYA ULUĞ'DAN SAHNEYE ÇIKMAMA KARARI

Öte yandan Melek Mosso ile birlikte aynı festivalde sahneye çıkacak olan Derya Uluğ ve Funda Arar'a da sosyal medyada çağrıda bulunulmuş ve meslektaşlarına destek olmaları istenmişti. İki ünlü sanatçı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sahneye çıkmama kararı aldıklarını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Açıklamasında Funda Arar, "Çok değerli Ispartalılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere..." ifadelerini kullandı.

Derya Uluğ ise "Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz" dedi.

Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
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Son Dakika Magazin Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar - Son Dakika


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