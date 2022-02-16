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Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi? - Son Dakika

Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?

16.02.2022 09:07
Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?

Dün akşam 11. bölümüyle ekrana gelen Destan'da Batuga'nın Akkız idam edilmek üzereyken yaptığı herkesi şaşırtır. Ancak bu hamlesi başına iş açacaktır.

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Destan dizisinde dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan eksik olmadı.

DESTAN'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Türkleri birleştirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Akkız ve Batuga, bu mücadelede karşılarında hem Çin'i hem Rus'u bulur! Gizlice Çin'i kullanan Ulu Ece, Akkız'ı bir türlü öldüremeyince onun en büyük zaafını değerlendirir ve Batuga'yu kullanır.

Akkız, çift başlı kurt addettiği Batuga için kendini feda eder. Alpagu Han, Akkız'ın ölümü için hükmünü vermek zorunda kalır. Akkız, Gök Saray'ın avlusunda idam edilmek üzereyken, bu fedaya razı olmayan Batuga inanılmaz bir hamle yapar. Akıllığı olduğu anlaşıldığında öldürülme ihtimali olduğunu çok iyi bilen Batuga, buna rağmen Akkız ölümün eşiğindeyken kendini ortaya atar ve babası ile tüm saray erkânının karşısına dikilir: "Durun!"

Batuga'nın bu hamlesinden sonra Gök Hanlığı'nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

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Ebru Şahin, Destan, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi? - Son Dakika
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