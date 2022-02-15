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Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?" - Son Dakika

Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?"

15.02.2022 14:08
Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?"

ATV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Destan dizisinde bu akşam heyecanlı sahneler yaşanacak. Batuga, Akkız ölümün eşiğindeyken kendini ortaya atar ve babası ile tüm saray erkânının karşısına dikilir: "Durun!"

DESTAN DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

"Batuga, Akkız öldüler değil mi?"

Türkleri birleştirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Akkız ve Batuga, bu mücadelede karşılarında hem Çin'i hem Rus'u bulur! Gizlice Çin'i kullanan Ulu Ece, Akkız'ı bir türlü öldüremeyince onun en büyük zaafını değerlendirir ve Batuga'yu kullanır.

Destan dizisinde bu akşam neler olacak? 'Batuga ve Akkız öldüler mi?'

Akkız, çift başlı kurt addettiği Batuga için kendini feda eder. Alpagu Han, Akkız'ın ölümü için hükmünü vermek zorunda kalır. Akkız, Gök Saray'ın avlusunda idam edilmek üzereyken, bu fedaya razı olmayan Batuga inanılmaz bir hamle yapar. Akıllığı olduğu anlaşıldığında öldürülme ihtimali olduğunu çok iyi bilen Batuga, buna rağmen Akkız ölümün eşiğindeyken kendini ortaya atar ve babası ile tüm saray erkânının karşısına dikilir: "Durun!"

Destan dizisinde bu akşam neler olacak? 'Batuga ve Akkız öldüler mi?'

Batuga'nın bu hamlesinden sonra Gök Hanlığı'nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

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Son Dakika Magazin Destan dizisinde bu akşam neler olacak? 'Batuga ve Akkız öldüler mi?' - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?" - Son Dakika
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