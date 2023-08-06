Didem Soydan'dan şaşırtıcı açıklama: Aşık olduğum kişi evli - Son Dakika
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Didem Soydan'dan şaşırtıcı açıklama: Aşık olduğum kişi evli

06.08.2023 12:59

Ünlü manken Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk olarak eski aşkından bahsetti ve evli olduğunu açıkladı. Soydan'ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşerken, aşık olduğu kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu açıklama, Soydan'ın ilişkilerini hala aynı kişiyle kıyasladığını gösterdi.

Ünlü manken Didem Soydan katıldığı programda eski sevgilisini unutamadığını anlatırken, "Evli ve çocuklu adını veremem" deyince ortalık karıştı. Herkesin aklına, evlenmek üzereyken yollarını ayırdığı şarkıcı Can Bonomo geldi.

Youtube'da Melis İşiten'in sunduğu programa katılan Didem Soydan, açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu. Soydan, unutamadığı eski sevgilisini "Hala aşığım" diyerek anlattı.

"AŞIK OLDUĞUM KİŞİ EVLİ"

Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden Soydan, konuşmasının devamında "Aşık olduğum kişi hala aynı" diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi.

Didem Soydan'dan şaşırtıcı açıklama: Aşık olduğum adam evli

TÜM GÖZLER CAN BONOMO'YA ÇEVRİLDİ

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan sözler sonrası, tüm gözler Soydan'ın uzun yıllar aşk yaşadığı ve evlenme arifesindeyken ayrıldığı Can Bonomo'ya çevrildi. Didem Soydan'la ilişkisinin ardından, 2018 yılında ünlü oyuncu Öykü Karayel ile evlenen Bonomo'nun Roman adında bir oğlu var.

Didem Soydan'dan şaşırtıcı açıklama: Aşık olduğum adam evli
Can Bonomo ile Didem Soydan evlilik planları yaparken ayrılmıştı

BALDIZDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Soydan'ın bu açıklamalarının ardından Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi Karayel dikkat çeken bir paylaşımları geldi. Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşan Karayel; "Bunların sanki çocukları var" notunu düştü.

Didem Soydan'dan şaşırtıcı açıklama: Aşık olduğum adam evli
Didem Soydan'dan şaşırtıcı açıklama: Aşık olduğum adam evli
Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Didem Soydan'dan şaşırtıcı açıklama: Aşık olduğum kişi evli - Son Dakika


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