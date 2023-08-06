Didem Soydan'dan şaşırtıcı açıklama: Aşık olduğum kişi evli

Ünlü manken Didem Soydan katıldığı programda eski sevgilisini unutamadığını anlatırken, "Evli ve çocuklu adını veremem" deyince ortalık karıştı. Herkesin aklına, evlenmek üzereyken yollarını ayırdığı şarkıcı Can Bonomo geldi.

Youtube'da Melis İşiten'in sunduğu programa katılan Didem Soydan, açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu. Soydan, unutamadığı eski sevgilisini "Hala aşığım" diyerek anlattı.

"AŞIK OLDUĞUM KİŞİ EVLİ"

Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden Soydan, konuşmasının devamında "Aşık olduğum kişi hala aynı" diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi.

TÜM GÖZLER CAN BONOMO'YA ÇEVRİLDİ

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan sözler sonrası, tüm gözler Soydan'ın uzun yıllar aşk yaşadığı ve evlenme arifesindeyken ayrıldığı Can Bonomo'ya çevrildi. Didem Soydan'la ilişkisinin ardından, 2018 yılında ünlü oyuncu Öykü Karayel ile evlenen Bonomo'nun Roman adında bir oğlu var.

Can Bonomo ile Didem Soydan evlilik planları yaparken ayrılmıştı

BALDIZDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Soydan'ın bu açıklamalarının ardından Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi Karayel dikkat çeken bir paylaşımları geldi. Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşan Karayel; "Bunların sanki çocukları var" notunu düştü.