Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki: Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye? - Son Dakika
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Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki: Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye?

08.08.2023 08:48

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bir kişi dalgaların arasında namaz kıldır. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından 1994 Avrupa güzeli Didem Uzel sessiz kalamadı. Farklı yerlerde namaz kılınmasının yanlış olduğunu söyleyen Uzel, 'Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye? Benim evde de namaz kılanlar var. En temiz en güzel yeri hazırlıyorum onlar için. Denizde arabada ne alaka?' ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bir kişi dalgaların arasında namaz kıldır. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından 1994 Avrupa güzeli Didem Uzel sessiz kalamadı. Farklı yerlerde namaz kılınmasının yanlış olduğunu söyleyen Uzel, "Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye? Benim evde de namaz kılanlar var. En temiz en güzel yeri hazırlıyorum onlar için. Denizde arabada ne alaka?" ifadelerini kullandı.

"BEN EVDE NAMAZ KILANLAR İÇİN EN GÜZEL YERİ HAZIRLIYORUM"

Bir süre önce yurt dışından Türkiye'ye dönen Didem Uzel, yayılan videoya yorum yaparak şu ifadeleri kullandı: "Araba üstünde kılanlar, cadde ortasında kılanlar, denizin üstünde kılanlar. Bir grup olabilir mi acaba sorusu var kafamda... Buna karşılık da kuran yakan, rendeleyen vs bir grup var. Sorum şu; mesela kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye? Valla çok meraktayım. Benim evde de namaz kılanlar var. En temiz en güzel yeri hazırlıyorum onlar için. Denizde, arabada ne alaka?"

Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki: Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye?
Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki: Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye?
Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki: Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye?
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Didem Uzel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki: Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye? - Son Dakika


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