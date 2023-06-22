Didem Uzel, Nesrin Cavadzade'nin düğünde giydiği elbiseyi eleştirdi - Son Dakika
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Didem Uzel, Nesrin Cavadzade'nin düğünde giydiği elbiseyi eleştirdi

22.06.2023 15:42

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece'nin düğününde Nesrin Cavadzade'nin göğüs dekolteli elbisesi Didem Uzel'in eleştirisine neden oldu. Uzel, düğünlerde sadeliğin önemli olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dün akşam nikah masasına oturdu. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği düğünde göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Nesrin Cavadzade, Didem Uzel'in tepkisini çekti. Kıyafeti düğün için abartılı bulan Uzel, "Düğün gelinin gecesidir. Bir ödül gecesinde şahane olurmuş" dedi.

GÖĞÜS DETAYINI GÖREN BİR DAHA BAKTI

Dün akşam İstanbul'daki 7 yıldızlı bir otelde yapılan düğüne iş, sanat, ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Adeta şıklık yarışının yaşandığı geceye katılan Nesrin Cavadzade kıyafet tercihiyle görenleri ikiye böldü. Yasak Elma dizisinde birlikte rol aldığı Eda Ece'nin düğününe giden Cavadzade, siyah uzun ve ön tarafı tamamen açık olan bir elbise giydi.

DİDEM UZEL: DÜĞÜNLERDE SADELİK ÖNEMLİDİR

Oyuncu için "Gecenin en iddialı ismi" yorumu yapılırken oyuncu Didem Uzel'den bir eleştiri geldi. Oyuncunun kıyafetini düğün için abartılı bulan Uzel, "Düğüne uzun ve mümkünse en sade elbise ile gidilir. Çünkü o gece gelinin gecesidir. Kırmızı halıda istediğinizi giyebilirsiniz. Düğünlerde sadelik önemlidir. Kıyafet bu arada çok güzel. Bir ödül gecesinde şahane olurmuş" ifadelerini kullandı.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe Nesrin Cavadzade'nin iddialı elbisesi damga vurdu Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe Nesrin Cavadzade'nin iddialı elbisesi damga vurdu

Nesrin Cavadzade, Didem Uzel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Didem Uzel, Nesrin Cavadzade'nin düğünde giydiği elbiseyi eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didem Uzel, Nesrin Cavadzade'nin düğünde giydiği elbiseyi eleştirdi - Son Dakika
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