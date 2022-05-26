Didim Vegan Festivali'nde Ceylan Ertem Coşkusu - Son Dakika
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Didim Vegan Festivali'nde Ceylan Ertem Coşkusu

26.05.2022 18:51
Didim Vegan Festivali'nde Ceylan Ertem Coşkusu

Türkiye'nin tek vegan festivali olan Didim VegFest'de Ceylan Ertem rüzgarı esti.

Festivalin ikinci gününde konser veren sevilen sanatçı Ceylan Ertem, konser sırasında Ezan sesini duyunca müziği keserek "Ezan mı okunuyor? Evet, Ezan okunuyor. O zaman biraz ara verelim. İnancı olanlara saygı gösterelim. Beklerken sohbet edelim" deyince sahnede büyük alkış aldı. Genç sanatçı, seyircileriyle bol bol sohbet etti ve türkülerden arabeske, özgün müzikten Rock müziğe, pop müzikten nostaljik parçalara uzanan geniş bir repertuarla muhteşem bir konsere imza attı.

DİDİM'DE CEYLAN ERTEM RÜZGARI ESTİ

İlk 2 gününde on binlerce katılımcılının ziyaret ettiği festival kapsamında ünlü sanatçılarda sahne aldı. Apollon Tapınağı'nın hemen yanı başında kurulan konser alanında sahne alan sanatçı Atilla Volga, 7'den 70'e tüm vatandaşlar için unutulmaz şarkıları seslendirdi.

Ünlü vegan sanatçı Ceylan Ertem'de festivalin ikinci gününde sahne aldı. On binlerce festival katılımcılının takip ettiği konser renkli görüntülere sahne oldu. Poptan türkülere çeşitli türden şarkıları seslendiren Ertem, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Didim Vegan Festivali'nde Ceylan Ertem Coşkusu
Didim Vegan Festivali'nde Ceylan Ertem Coşkusu
Didim Vegan Festivali'nde Ceylan Ertem Coşkusu

YORUMLAR
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Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamındaki Ceylan Ertem konseri ertelendi Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamındaki Ceylan Ertem konseri ertelendi
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Didim Vegan Festivali'nde Ceylan Ertem Coşkusu - Son Dakika


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