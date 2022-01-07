Dilan Çiçek Deniz evsiz kaldı

Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in rüya gibi başlayan İzlanda tatili kabusla bitti. Geçtiğimiz ay Boğaz köprüsünde evlilik teklifi aldığı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'un ailesiyle tanışmak için yeni yıla İzlanda'da girmeye karar veren Deniz, önceki gün Türkiye'ye döndü.

Müstakbel eşinin ailesiyle kısa sürede kaynaşan 26 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyada coşmuştu. Thor Saevarsson'ın babasıyla objektif karşısına geçen Deniz, paylaştığı karesine "Hanımlar, beyler; kayın peder" notunu düşmüştü.

Rüya gibi tatilini tamamlayan Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi önceki gün yurda döndü. Göktürk'te 6 odalı bir kütük evde Thor Saevarsson'la birlikte oturan oyuncunun evini su bastı. Evin içinin kullanılmaz hale geldiğini gören ve büyük bir şok yaşayan Deniz, soluğu Boğaz manzaralı lüks bir otelde aldı. İzlandalı aşkıyla otel odasında kalan Dilan Çiçek Deniz, evinin tadilat işlemlerini hızla başlattı.