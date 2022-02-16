Dizi, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı Murat Emre Üstün geçen yaz Kocaeli'de Rezervasyon adlı oyunu sahneliyordu. Oyun gereği sahnedeki partnerine evlenme teklif etmesi gerekirken daha önceden planladığı gibi dönüp kız arkadaşı Dinara Üstün'e evlilik teklifi yapmıştı.

Dinara'nın cevabı 'evet' olduğunda ikinci sürpriz de gerçekleşmiş. Tiyatro sahnesi nikah masasına dönüşmüştü.

Sahnede evlenen oyuncu çiftin evlilikleri mutlu bir şekilde devam ediyor. Şu sıralar eşiyle birlikte turnede olan oyuncu Dinara Üstün hamile. Babacan "Sahnede evlendim. Çok güzel bir sürprizdi. Şimdi de turnedeyiz. Gerekirse sahnede de doğururum" dedi.