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Dinara Üstün "sahnede Evlendim Gerekirse Sahne Doğururum" - Son Dakika

Dinara Üstün "sahnede Evlendim Gerekirse Sahne Doğururum"

16.02.2022 15:44
Dinara Üstün "sahnede Evlendim Gerekirse Sahne Doğururum"

Geçen yaz, Kocaeli'de tiyatro sahnesinde dizi, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı Murat Emre Üstün ile sürpriz evlenme teklifiyle evlenen ve şu an hamile olan oyuncu Dinara Üstün "Sahnede evlendim gerekirse sahnede doğururum" dedi. İşte detaylar…

Dizi, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı Murat Emre Üstün geçen yaz Kocaeli'de Rezervasyon adlı oyunu sahneliyordu. Oyun gereği sahnedeki partnerine evlenme teklif etmesi gerekirken daha önceden planladığı gibi dönüp kız arkadaşı Dinara Üstün'e evlilik teklifi yapmıştı.

Dinara'nın cevabı 'evet' olduğunda ikinci sürpriz de gerçekleşmiş. Tiyatro sahnesi nikah masasına dönüşmüştü.

Sahnede evlenen oyuncu çiftin evlilikleri mutlu bir şekilde devam ediyor. Şu sıralar eşiyle birlikte turnede olan oyuncu Dinara Üstün hamile. Babacan "Sahnede evlendim. Çok güzel bir sürprizdi. Şimdi de turnedeyiz. Gerekirse sahnede de doğururum" dedi.

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Evlilik, Kocaeli, Tiyatro, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Dinara Üstün "sahnede Evlendim Gerekirse Sahne Doğururum" - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Dinara Üstün "sahnede Evlendim Gerekirse Sahne Doğururum" - Son Dakika
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