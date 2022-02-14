Doğuş Sevgililer İçin Söyledi

Azerbaycan'da bulunan eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın sevgililer gününü kutlarken, hayranlarına da şarkı müjdesi verdi. Yeni bir şarkı hazırladığını söyleyen Doğuş, tüm seven kalpler için hazırladım şarkım yakında sizlerle buluşacak dedi.

Röportajın ardından sahneye çıkan Doğuş, en sevilen şarkılarını izlemeye gelen sevgililer için seslendirdi.

Doğuş (Orhan Baltacı) kimdir?

30 Haziran 1974 yılında Almanya'da doğdu. Aslen Rize, İkizderelidir. 4 yaşındayken ailesi Türkiye'ye taşındılar. Aile içinde yaşanan sorunlardan dolayı anne ve babası boşanma kararı alınca, önce yetiştirme yurduna verildi. Sonrasında bir süre babaannesinde kalan Doğuş, bir süre sonra ise anne ve babası sahip çıkmaması nedeniyle evden kaçarak küçük yaşta sokaklar da yaşamaya başladı. Hayatın acı gerçekleriyle çok küçük yaşta tanışan Doğuş, birçok sıkıntı çekmesine ve kötü arkadaş çevresine rağmen sigara, alkol ve uyuşturucu gibi alışkanlardan hiçbirine bulaşmadı. Halen de bu tip alışkanlıkları bulunmamakta olup, alkollü bar programlarında da yer almamaktadır. Sokaklarda yaşadığı yıllarda müzikle ilgilenmeye başlayan Doğuş, ilk söz ve müziklerini bu dönemde yapmaya başladı. Yaptığı müzikleri önce arkadaşlarıyla paylaştı beğeni görünce asıl hayali olan bir müzik yıldızı olabilmek için birçok müzik yapımcısının kapısını çaldı ancak hep olumsuz yanıtlar aldı. Yılmadan arayışlarına devam eden Doğuş, daha sonra kendisinden babam diye bahsedeceği İskender Ulus tarafından kabul görerek 1997 yılında kendi söz ve müziklerinden oluşan Doğuş adını verdikleri ilk albümünü Ulus Müzik etiketi ile piyasaya çıkardı. Albüm piyasaya çıktıktan sonra kısa sürede milyonlara yaklaşan bir satış adetlerine ulaştı. Gamsız, Ben Sensiz Ne Yaparım, Kendini Kendinde Bul ve Uyan gibi şarkıları müzik listelerinde ilk sıralara yerleşmeyi başardı. Sonrasında albümde ki tutulan şarkıları için kliplerde çekildi. İlk albümü beğeni kazanmasından sonra 2. albümü Doğuş ve Şarkıları adı ile piyasaya çıktı. Bu albümde yer alana Milyonda Bir ve Yalancı adlı şarkıları çok tutuldu. 2001 yılında Sevdim adlı albümünü, 2002 yılında ise Denge adlı albümlerini çıkardı. Bu albümlerde de Sevdim, Can Dayanmaz, 40 Yılda Bir, Yemin Ettim, Virane ve İşte Buna Aşk Derler adlı şarkıları çok tutulan Doğuş, 2004 yılında 6. His adı ile 6. albümünü çıkardı. Doğuş'un "Hayatımın Eseri" olarak nitelendirdiği albüm tanıtım çalışmaları aynı zamanda, gönüllü olarak "Sigarayla Savaşanlar Derneği" organizasyonları ile paralel yürüyecek. 2006 yılında Dokuz Sekiz Müzik ile anlaşarak Bozuk adlı albümünü çıkardı. Doğ Müzik adı ile kendi müzik yapım şirketini kuran Doğuş, ilk prodüktörlüğünü de Elif Karlı için yaptı. 2010 yılında çıkardığı Kırık Hançer adlı albümünde Niran Ünsal ve Cankan ile birlikte düet yapan Doğuş, albümde yer alan Gitme adlı şarkı için İshak Paşa sarayında klip çekildi. 2012 yılında Acun Ilıcalı ve Burcu Esmersoy'un birlikte sunduğu, Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer aldı. 2013 yılında Show TV'de yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışma programına yarışmacı olarak katıldı. 2019 yılında gösterime giren O İş Bende adlı sinema filminde sosyal medya fenomeni Nilay Toprak ile başrolleri paylaştı.

İlk evliliğini, 26 Temmuz 2006 tarihinde menajeri Serdar Uygun'un kızı Şeyma Uygun ile yapan Doğuş, 8 Ekim 2009 tarihinde boşandı. 2014 yılı Ekim ayında Azeri Sunucu Hoşkedem Hidayetkızı (Xosqedem Baxseliyeva) ile Bakü'de Kempinski Otel'de düzenlenen bir törenle evlendi. 7 Mayıs 2016 tarihinde Arda ve Arın adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi.