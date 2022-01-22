Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in acı kaybı: Annesini kaybetti

Bakan Nebati ile bir araya gelen İslam Memiş anlattı! Doları düşürecek yeni hamle geliyor

5750 kişilik dev anket! İttifaklar ve yeni partilerin oy oranlarında büyük sürpriz var

Balıkesir'de korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve şimdilerde bile tekrar bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden Doktorlar dizisindeki Zenan karakteri ile hafızalara kazınan 42 yaşındaki Melike Güner, annesini kaybetti. Başarılı oyuncu Güner, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"DOSTLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu paylaşımına "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" notunu düştü.

DOSTLARI BAŞSAĞLIĞINDA BULUNDU

Güner acı haberle derinden sarsılırken, Meltem Cumbul, Yasemin Özilhan, Elçin Sangu ve Seda Güven'in de aralarında olduğu birçok ünlü isim başsağlığında bulundu.

Sevilen oyuncu son olarak FOX TV'de yayınlanan Ceren Moray, Elçin Sangu, Feyyaz Duman, Şafak Pakdemir, Burcu Gölgedar ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Yalancılar ve Mumları dizisinde rol almıştı.