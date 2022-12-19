Dünya Kupası zaferi sonrası poz veren Arjantinli yıldız Di Maria'ya şok! Nusret'in bağırarak kupaya dokunması karşısında şaştı kaldı - Son Dakika
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Dünya Kupası zaferi sonrası poz veren Arjantinli yıldız Di Maria'ya şok! Nusret'in bağırarak kupaya dokunması karşısında şaştı kaldı

19.12.2022 09:49

Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup edip dev zafere ulaşan Arjantin'in yıldızı Angel di Maria, kupayla poz verirken Nusret Gökçe de yanına geldi. Gökçe'nin bağırması ve kupaya dokunmasıyla şaşkına dönen Maria'nın o anki bakışları dikkat çekti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin oldu. Finalde Fransa ile karşı karşıya gelen Arjantin'in başarılı futbolcusu Angel di Maria, sahada kupayı kaldırarak şampiyonluğu kutladı. Maçı izlemek için Katar'a giden dünyaca ünlü sosyetik kasap Nusret Gökçe de sahaya girerek Angel di Maria ile video çekti.

ANGEL DI MARIA'NIN BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Etlerle çektiği videolarla sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe, Angel di Maria'nın kupayla sevinç yaşadığı anlarda garip bir ağız hareketi yaparak "Woww" diye bağırdı. Nusret'in kupaya dokunmasıyla ne yapacağını bilemeyen Maria'nın şaşkınlığı ise bakışlarına yansıdı.

Dünya kupasıyla poz veren Nusret'in hareketi olay oldu! Angel di Maria'nın bakışına dikkat

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

48,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından futbolcularla verdiği pozları paylaşan Gökçe, Angel di Maria ile videosunu da yayınlamayı ihmal etmedi. Gökçe'nin paylaşımına yorum yapan kullanıcılar ise "Konuşmayı unuttun, sadece kükrüyorsun" ve "Di Maria'nın son bakışı" ifadelerini kullandı.

Dünya kupasıyla poz veren Nusret'in hareketi olay oldu! Angel di Maria'nın bakışına dikkat
Dünya kupasıyla poz veren Nusret'in hareketi olay oldu! Angel di Maria'nın bakışına dikkat
Dünya kupasıyla poz veren Nusret'in hareketi olay oldu! Angel di Maria'nın bakışına dikkat
Dünya kupasıyla poz veren Nusret'in hareketi olay oldu! Angel di Maria'nın bakışına dikkat
Dünya kupasıyla poz veren Nusret'in hareketi olay oldu! Angel di Maria'nın bakışına dikkat
Dünya kupasıyla poz veren Nusret'in hareketi olay oldu! Angel di Maria'nın bakışına dikkat
Dünya kupasıyla poz veren Nusret'in hareketi olay oldu! Angel di Maria'nın bakışına dikkat
Dünya kupasıyla poz veren Nusret'in hareketi olay oldu! Angel di Maria'nın bakışına dikkat
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Nusret Gökçe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünya Kupası zaferi sonrası poz veren Arjantinli yıldız Di Maria'ya şok! Nusret'in bağırarak kupaya dokunması karşısında şaştı kaldı - Son Dakika


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