DJ Khaled, ünlü boksör Mike Tyson ile gittiği Kabe'de gözyaşlarını tutamadı

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Filistin asıllı Amerikalı DJ Khaled, dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'la umre ziyareti için Mekke'ye gitti. İhram kıyafetlerini giyip Kabe'yi tavaf eden ünlü isimlerden Khaled, bir ara duygulanarak göz yaşlarını tutamadı.

"GÖZLERİMDEN SEVİNÇ GÖZ YAŞLARI AKTI"

Ünlü DJ, o anlar şu sözlerle paylaştı; "Mekke'de yürüdüğüm ikinci gün gözlerimden yaşlar aktı; sevinç göz yaşları. Hayatım boyunca Mekke'ye gitmek, dua etmek, Allah'a şükranlarımı sunmak istedim. Dünya için dua ettim. Daha fazla sevgi, daha fazla yaşam, daha fazla huzur, daha fazla hepimiz için neşe daha fazla mutluluk daha fazla sağlık ve koruma diledim! Tanrı en büyüktür! Çok güzel hepimiz burada tek seviyoruz. Mike Tyson hayırlı olsun kardeşim."