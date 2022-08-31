Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı - Son Dakika
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Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı

31.08.2022 16:24
Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio ile 4 yıldır birlikte olduğu Camila Morrone ayrıldı. 47 yaşındaki yakışıklı oyuncunun yaklaşık 2 ay önce 25 yaşına giren Morrone'dan ayrılması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Hollywood'un en gözde oyuncularından olan Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatı da kariyeri kadar hareketli. Kendinden yaşça küçük kadınlarla birliketlik yaşayan ünlü oyuncu 4 yıl önce gönlünü Camila Morrone kaptırmıştı.

İLİŞKİ NORMAL BİR ŞEKİLDE BİTTİ

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone 4 yıldır gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerine bu yaz başında sessizce son verdiler. DailyMail'in haberine göreikilinin arasının kötü olmadığı ve ilişkinin normal bir şekilde bittiği biliniyor.

25'ini geçeni hayatından çıkarıyor! Leonardo DiCaprio ile 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ayrıldı

ÖZEL HAYATI ESPİRİ KONUSU OLDU

İkilinin ayrılmasıyla 47 yaşındaki Leonardo DiCaprio'nun hep kendinden yaşça küçük kadınlarla birlikte olması sosyal medyada gündem haline geldi. Ünlü model Morrone'nun iki ay önce 25 yaşına girmesiyle, DiCaprio'nun 25 yaş üstü kadınlarla çıkmadığı üzerine espiriler yapıldı.

25'ini geçeni hayatından çıkarıyor! Leonardo DiCaprio ile 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ayrıldı

Yıldız oyuncu, daha önce 23 yaşındaki model Gisele Bünchen ve 25 yaşındaki Bar Refaeli ile yollarını ayırmıştı.

25'ini geçeni hayatından çıkarıyor! Leonardo DiCaprio ile 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
Leonardo DiCaprio, Gisele Bundchen
25'ini geçeni hayatından çıkarıyor! Leonardo DiCaprio ile 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
Leonardo dicaprio Bar Refaeli
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Leonardo Di Caprio, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı - Son Dakika
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