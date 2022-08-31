Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı

Hollywood'un en gözde oyuncularından olan Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatı da kariyeri kadar hareketli. Kendinden yaşça küçük kadınlarla birliketlik yaşayan ünlü oyuncu 4 yıl önce gönlünü Camila Morrone kaptırmıştı.

İLİŞKİ NORMAL BİR ŞEKİLDE BİTTİ

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone 4 yıldır gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerine bu yaz başında sessizce son verdiler. DailyMail'in haberine göreikilinin arasının kötü olmadığı ve ilişkinin normal bir şekilde bittiği biliniyor.

ÖZEL HAYATI ESPİRİ KONUSU OLDU

İkilinin ayrılmasıyla 47 yaşındaki Leonardo DiCaprio'nun hep kendinden yaşça küçük kadınlarla birlikte olması sosyal medyada gündem haline geldi. Ünlü model Morrone'nun iki ay önce 25 yaşına girmesiyle, DiCaprio'nun 25 yaş üstü kadınlarla çıkmadığı üzerine espiriler yapıldı.

Yıldız oyuncu, daha önce 23 yaşındaki model Gisele Bünchen ve 25 yaşındaki Bar Refaeli ile yollarını ayırmıştı.

Leonardo DiCaprio, Gisele Bundchen