Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS'in vokali Jin askere gitti, hayranları askeri birliğin önüne akın etti - Son Dakika
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Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS'in vokali Jin askere gitti, hayranları askeri birliğin önüne akın etti

13.12.2022 16:58

K-Pop grubu BTS'in vokali Kim Seok-Jin, Güney Kore'de askerlik hizmetine başladı. Jin'in hayranlarının askeri birlik binasının önünde toplanması ise dikkat çekti.

Dünyada milyonlarca hayranı olan ve klipleri 1 milyardan fazla izlenen Güney Koreli BTS grubunun 30 yaşındaki üyesi Kim Seok-Jin askere gitti.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Bir süredir askere gidip gitmeyeceği tartışma konusu olan Jin, bugün itibarıyla zorunlu askerlik görevine başladı. 30 yaşındaki asker, yeni saçını kestiği bir fotoğrafını yayınlayarak, "Beklediğimden daha şirin görünüyor" dedi.

BTS'in üyesi Kim Seok-Jin askere gitti! Hayranları askeri birliğin önüne akın etti

5 HAFTALIK EĞİTİME BAŞLADI

Yıldız şarkıcı, zorunlu askerlik hizmetinin bir parçası olarak bir cephe birimine atanacağı bildirilmeden önce, Kuzey Kore sınırına yakın bir acemi eğitim kampında beş haftalık eğitime başladı.

BTS'in üyesi Kim Seok-Jin askere gitti! Hayranları askeri birliğin önüne akın etti

HAYRANLARI BİRLİĞİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Grubun hayranları askeri eğitim kampının dışında toplanarak Jin'in gelişini bekledi.

BTS'in üyesi Kim Seok-Jin askere gitti! Hayranları askeri birliğin önüne akın etti

BTS'E İMTİYAZ TANINDI

Güney Kore'de, 18-28 yaşları arasındaki tüm sağlıklı erkekler yaklaşık iki yıl hizmet etmek zorunda. Ancak BTS üyelerinin ülkeye olan katkılarından dolayı askerlik hizmetini 30 yaşına gelene kadar ertelemelerine izin verildi.

BTS'in üyesi Kim Seok-Jin askere gitti! Hayranları askeri birliğin önüne akın etti

KONSER VERMELERİNE İZİN VERİLECEK

BTS yıldızının zorunlu askerlik görevine başlamasıyla hayranları grubun başarısının sekteye uğrayabileceğinden endişeli. Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, ağustos ayında yaptığı açıklamada, BTS üyelerinin askerlik hizmeti sırasında konser vermelerine izin verilebileceğini söyledi.

BTS'in üyesi Kim Seok-Jin askere gitti! Hayranları askeri birliğin önüne akın etti
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Güney Kore, BTS, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS'in vokali Jin askere gitti, hayranları askeri birliğin önüne akın etti - Son Dakika


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