Dünyada Bir İlk! Cudi Dağı'nda Film Çekildi - Son Dakika
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Dünyada Bir İlk! Cudi Dağı'nda Film Çekildi

09.04.2022 16:17
Dünyada Bir İlk! Cudi Dağı'nda Film Çekildi

Nuh'un Gemisi Cudi filminin devam filmi olan, yapımcılığını Üsküdar Yapım/ Bülent Durgun'un üstlendiği; başrollerini Metin Yıldız, Bülent Durgun, Emre Özmen ve Esma Soysal paylaştığı 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2', 22 Nisan'da sinemaseverlerle buluşuyor. Film, Hz. Nuh'un Gemisi'nin oturduğu yer olarak kabul edilen Cudi Dağı'ndaki 'Sefine' bölgesinde çekildi. İşte detaylar...

Hazırlık aşaması yaklaşık bir sene süren Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 filmi, dünya üzerinde ilk kez Hz. Nuh'un Gemisi'nin oturduğu yer olarak kabul edilen Cudi Dağı'ndaki 'Sefine' bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen film olma özelliğini taşıyor.

MACERA VE HÜZÜN DOLU BİR HİKAYE

Yönetmen koltuğunda Gürsel Ateş'in oturduğu yapımda Nuh'un Gemisi'ni araştırmaya gelen Amerikalı ekibin eğlenceli ve dramatik hikayesine, bu kez de belediye başkanlığı seçimleri dahil oluyor. Selo (Metin Yıldız) ve Maho (Ercüment Aydın) seçimlere hazırlanırken, Aras'ın (Bülent Durgun) evlenmekten kaçma mücadelesiyle Doğu (Emre Özmen) ve Yaren'in (Esma Soysal) engellerle dolu aşkının kesiştiği film seyirciye kahkaha, macera ve hüzün dolu bir hikaye sunuyor.

"ÇEKİMLERDE HEPİMİZ ÇOK AĞLADIK"

Yapımcı Bülent Durgun, çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak "Yurtdışında Nuh'un Gemisi filmi daha önce yapıldı. Hem de dünya çapında ses getirdi ama biz ilk kez cesaret ederek asıl yerinde filmimizi çekmeye karar verdik ve şükür ki alnımızın akıyla süreci tamamladık. İlk filmimiz seyircimizden büyük takdir toplamıştı. 22 Nisan'da beyazperdede olacak devam filmimizde de seyircimizi hem duygusal, hem de eğlenceli anlar bekliyor. Özellikle bir sahnede herkes çok duygulanacak. Biz ekip olarak çekimlerde manevi anlamda dolu dolu anlar yaşadık, hatta neredeyse hepimiz ağladık. Artık takdir sinemaseverlerin, herkesi izlemeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyada Bir İlk! Cudi Dağı'nda Film Çekildi
Dünyada Bir İlk! Cudi Dağı'nda Film Çekildi

YORUMLAR
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Bülent Durgun, Metin Yıldız, Cudi Dağı, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Dünyada Bir İlk! Cudi Dağı'nda Film Çekildi - Son Dakika


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