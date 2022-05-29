Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davasında sona gelindi.Amber Heard ve Johnny Depp, duruşmalarda zaman zaman birbirleri hakkında şoke eden iddialarda bulunurken gelişmeyi tüm dünya canlı takip etti.
2016 yılında Depp'ten ayrılan Amber Heard ile aşk yaşayan SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, savunmaların tamamlanmasının ardından konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacısı Lex Fridman, Twitter hesabından, "Johnny Depp ve Amber Heard davasından çıkarımlarım" başlığıyla 5 madde sıraladı. Fridman, "Milyonlarca insana yalan söylemek, insanların yapabileceği bir şey. Aşk karmakarışık olabilir." şeklinde ifadelere yer verdi.
Elon Musk ise bu paylaşıma, Heard ve Depp çiftine işaret ederek, "Umarım ikisi de devam eder" dedi. Amerikalı milyarder girişimci, açıklamasının devamında, "Onların her biri inanılmaz" diye yazdı.
Son Dakika › Magazin › Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir - Son Dakika