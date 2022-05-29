Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir - Son Dakika
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Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir

29.05.2022 15:03

Johhny Depp ve Amber Heard arasında haftalardır devam eden davada adı geçen Elon Musk sessizliğini bozdu. Musk, dava hakkında yorum yazan bir Twitter kullanıcısına, "Milyonlarca insana yalan söylemek, insanların yapabileceği bir şey. Aşk karmakarışık olabilir." şeklinde yanıt verdi.

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davasında sona gelindi.Amber Heard ve Johnny Depp, duruşmalarda zaman zaman birbirleri hakkında şoke eden iddialarda bulunurken gelişmeyi tüm dünya canlı takip etti.

ELON MUSK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

2016 yılında Depp'ten ayrılan Amber Heard ile aşk yaşayan SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, savunmaların tamamlanmasının ardından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Dünyanın canlı takip ettiği davada sona gelindi! Elon Musk'tan sürpriz hamle

DAVAYLA İLGİLİ ÇIKARIMA CEVAP VERDİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacısı Lex Fridman, Twitter hesabından, "Johnny Depp ve Amber Heard davasından çıkarımlarım" başlığıyla 5 madde sıraladı. Fridman, "Milyonlarca insana yalan söylemek, insanların yapabileceği bir şey. Aşk karmakarışık olabilir." şeklinde ifadelere yer verdi.

Dünyanın canlı takip ettiği davada sona gelindi! Elon Musk'tan sürpriz hamle

"ONLAR İNANILMAZ"

Elon Musk ise bu paylaşıma, Heard ve Depp çiftine işaret ederek, "Umarım ikisi de devam eder" dedi. Amerikalı milyarder girişimci, açıklamasının devamında, "Onların her biri inanılmaz" diye yazdı.

Dünyanın canlı takip ettiği davada sona gelindi! Elon Musk'tan sürpriz hamle
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Son Dakika Magazin Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir - Son Dakika
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