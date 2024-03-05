Ece Musiki Derneği Klasik Türk Müziği Korosu Zeki Duygulu\'nun eserlerini seslendirdi

Ece Musiki Derneği Klasik Türk Müziği Korosu Ece Durmaz yönetiminde gerçekleşen konserde Zeki Duygulu'nun sevilen eserlerini yorumladı.
Eşi Bella ve TRT caz orkestrası kurucularından babası Erol Duygulu ile anma konserine katılan Tayfun Duygulu, "Bu sene burada olup dedemi anmaktan dolayı gurur duyuyorum.
Çok değerli ve çok fazla eseri olan bir dedeye sahibim. 1000'e yakın eseri var. Bu anma konserinde en çok sevilenlerden güzel bir repertuvar oluşturuldu" diye konuştu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede Tayfun Duygulu'da saksafonuyla sahneye çıkarak dedesinin Fosforlu Cevriye eserini seslendirdi.
Gelen yoğun ilginin ardından Tayfun Duygulu, 'Karabiberim' şarkısını seslendirerek geceyi renklendirdi. Duygulu, farklı tarzları ustalıkla icra ederek dinleyicilerin beğenisini kazandı.
'Dedemin Şarkıları' Adlı Albüm Geliyor!"
Dedesinin müzikal mirasını yaşatmaktan gurur duyan Tayfun Duygulu, yakın zamanda "Dedemin Şarkıları" adlı özel bir albüm projesi üzerinde çalıştıklarını sevenleriyle paylaştı.
Baba Onur Duygulu, Zeki Duygulu'nun müzikal dehasını ve eşsiz yeteneğini vurgulayarak, "Onu anlatmak çok zor. Bavullar dolusu eseri var. Bana çok şey öğretti.
Utta dünyada onun gibi çalacak bir udi yok. Çok sayıda talebesi var. Bugün piyasada yer alan birçok müzisyenin onun öğrencisi olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.
Geceye katılan sanatseverler ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
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Konuk olduğu programda Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star'a katılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Acun Ilıcalı, "Batuhan sevdiğim bir yarışmacı. Annesinin twiti bizim namusumuza dokunuyordu ama cevabı televizyondan vermemem gerekiyordu. Televizyon izleyicisi çok daha fazla. Batuhan ona üzülmüş. Annesini aradım, tatlıya bağladık" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 6-10 Mart haftasında16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) düzenlediği 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödül kazandı. Törenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler yaptı ve Merve Dizdar ile Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek oyuncu ödüllerini aldı. Ayrıca diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu.
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