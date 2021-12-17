Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil, tekerlekli sandalyeyle adliyeye ifade vermeye gitti

Ece Ronay tarafından "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞTI

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Instagram hesabından "Bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım" diyerek Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ve ses kayıtlarını ifşa etmişti. Erbil ise "Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız" diyerek taciz iddialarını reddetmişti. Yaşananların ardından avukatıyla Çağlayan Adliyesi'ne giden Ronay, mahkemeye başvurarak Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.

"ARTIK İNCE ELEYİP SIK DOKURUM"

Yaşanan olaylardan sonra basın mensuplarıyla sohbet eden Erbil, "Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani" demişti.