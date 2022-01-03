Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi

Uzun yıllar Show TV'de haber spikerliği yapan Ece Üner, geçtiğimiz aylarda kanal ile yollarını ayırarak gündüz kuşağında program sunmaya başladı. Programında aile içinde yaşanan sorunları ve kayıp olaylarını ele alan Üner'in katıldığı bir yayında anlattıkları sosyal medyada gündem oldu.

"KAVGA 3 DAKİKADAN FAZLA UZUYORSA MESELE SEN DEĞİLSİN"

3 yıl önce Aslı Şafak'ın İşin Aslı programına konuk olan Ece Üner, "Psikolojide bir kural varmış: 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değildir. O, onunla ilgili problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Vay bana nasıl söylenir, vay beni sevmiyor mu, beni aşağılıyor mu, beni aldatıyor mu... Sen değilsin kardeş mesele. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman" demişti.

Ece Üner'in yıllar önce anlattıkları sosyal medyada gündem oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Üner'in videosunu paylaşarak destek verdi.